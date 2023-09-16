УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ просунулися на двох напрямках: названа "найгарячіша" точка фронту

Олексій Тесля
16 вересня 2023, 18:51 оновлено 16 вересня, 19:01
119
Тривають наступальні дії підрозділів ЗСУ, розповіла Ганна Маляр.
всу
ЗСУ просуваються вперед / Колаж: Главред, Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Підрозділи Сил оборони мають успіх в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку у Донецькій області і частковий успіх в районах Вербового і Новопрокопівки в Запорізькій області.

"Найактивніші бойові діі зараз відбуваються на Бахмутському напрямку. Там тривають наступальні дії на півдні від Бахмута. Гаряче зараз в Кліщіївці та Курдюмівці. В районі Кліщіївки в результаті ведення наступальних (штурмових) дій наші сили оборони мали успіх", - розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр в Telegram.

За її словами, противник безуспішно намагався прорвати оборону українських захисників у районах Ягідного та Богданівки Донецької області.

відео дня

Ситуація на півдні

Заступник Міністра оборони зазначила, що на Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

"Маємо частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняємо противника із займаних позицій та закріплюємось на досягнутих рубежах", - написала вона.

На Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення ворога і завдають ураження по тилах противника.

Маляр додала, що на півночі в прикордонних з РФ районах противник продовжує утримувати угруповання військ для прикриття державного кордону, а також здійснює активну диверсійну роботу з метою недопущення перекидання українських військ на гарячі напрямки.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ пошматували окупантів під Бахмутом і просунулися вперед. Українські військові мають успіхи в районах відразу декількох населених пунктів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупантів РФ вибивають під Бахмутом. ЗСУ знищили майже всю техніку росіян в районі Кліщіївки, розповів Максим Жорін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони мають частковий успіх під Бахмутом. Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють окупантів із займаних позицій.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Бахмут війна на Донбасі Ганна Маляр війна Росії та України
Реклама

Головне за день

ЗСУ просунулися на двох напрямках: названа "найгарячіша" точка фронту

ЗСУ просунулися на двох напрямках: названа "найгарячіша" точка фронту

18:51 Україна
Один регіон буде плавати: де литимуть дощі з грозами

Один регіон буде плавати: де литимуть дощі з грозами

18:25 Синоптик
Адмірал Макаров атакували морські безпілотники: що відбувається з флагманом ЧФ

Адмірал Макаров атакували морські безпілотники: що відбувається з флагманом ЧФ

17:50 Україна
Всі головні новини

Останні новини

18:51

ЗСУ просунулися на двох напрямках: названа "найгарячіша" точка фронту

18:25

Один регіон буде плавати: де литимуть дощі з грозами

18:13

Як назвати українською "ландиші", "одуванчики" та "сірєнь": Авраменко озвучив відповідь

17:57

Складна головоломка з підрахунком літери "F", де більшість сильно помиляється

17:50

Адмірал Макаров атакували морські безпілотники: що відбувається з флагманом ЧФ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:21

У Гостомелі РФ втратила шалену кількість елітних фахівців: в ГУР здивували подробицями

17:13

Тільки одиниці знають, як виглядає логотип Apple: чи згадаєш його ти

16:52

Китай не дозволить РФ програти у війні, у нього своя вигода від цього - Жданов

16:46

РФ вдарила ракетами по Харкову й області: є загиблі, поранені та "прильоти"Фото

Реклама
16:45

Потап зворушив шанувальників романтичним відео з Настею КаменськихВідео

16:06

"Своїх не кидаємо, а знищуємо": у боях за Андріївку росіяни відкрили вогонь по своїх

15:46

Скандал на Рівненщині: вчитель фізкультури побив учня на очах у всього класу

15:39

Зарплати в Україні перерахують: у Мінфіні розповіли про нову мінімалку

15:24

Кого не можна пускати в будинок 18 вересня, щоб не захворіти: прикмети і заборони

14:56

Зі 100 мобілізованих у строю-10-20 осіб: військком ЗСУ назвав тривожні цифри

14:50

Українські бійці виступають проти закону 10037, за яким в громад забирають податки з їхніх зарплат актуально

14:47

Варити не потрібно: Клопотенко розповів, як смачно приготувати гречку

14:44

Значення імені Аліна: дізнайся його таємницю, долю та походження

14:41

Як правильно заварювати зелений чай: про ці прості нюанси мало хто знає

14:41

"Все дуже примітивно": Подоляк розкрив три сценарії "мирного плану" Путіна

Реклама
14:19

Блінкен натякнув на передачу Україні далекобійних ракет ATACMS

13:54

Ірину Білик спіймали за поцілунками з КоляденкомВідео

13:53

РЕБ не перешкода: в Україні анонсували нові удари по військових кораблях РФ

13:45

Дивовижний список: артист назвав головних геїв РФ, навіть у віціВідео

13:40

Привітання зі святом "Віра, Надія, Любов": листівки на світле свято

12:59

Морський дрон вдарив біля ватерлінії: з'явилося фото Самума після потужної атаки

12:47

Росія готується до обстрілів української інфраструктури взимку - розвідка Британії

12:41

Ціни на газ для авто підскочили і ще будуть рости: експерти розповіли, що сталося

12:01

Любовний гороскоп на тиждень 18-24 вересня: Козерогу - відкриття, Раку - спілкування

11:58

Дуже незвично, але неймовірно смачно: як правильно готувати новомодні гриби шиїтаке

11:37

Росіяни відступають: ЗСУ пошматували окупантів під Бахмутом і просунулися вперед

11:36

У Харкові - вибухи, окупанти завдали щонайменше 4 удари по місту: що відомо

11:21

Легендарний "Росомаха" Х'ю Джекман розійшовся з дружиною після 27 років шлюбу: що сталося

11:20

"Кораблі перетворилися на деталі": у ЗСУ розповіли про наслідки удару по Севастополю

11:16

Хамство і плювки: Кіркоров напав на путіністку Успенську

10:49

Гороскоп Таро на тиждень 18-24 вересня: Раку - насолода, Рибам - біль

10:30

"Це означає, що я кажу правильно": Трамп заявив, що задоволений похвалою Путіна

10:15

Український спецназ показав на відео, як допомагав ЗСУ бити по російських кораблях у Севастополі

10:03

Яке свято 16 вересня: кого потрібно привітати в цей день

09:38

Глава Бундесверу назвав єдину умову миру в Україні

Реклама
09:31

Вайкуле розповіла, чому хоче побачити ексколег - путіністів Баскова і Кіркорова

08:54

"Це наш півострів": в РНБО розповіли, що буде з росіянами в Криму

08:39

Гороскоп на завтра 17 вересня 2023: Близнюкам пора щось міняти, Ракам - втрати

08:31

Ми просто пожинаємо плоди своєї безголовостіПогляд

08:22

"Бригада" і "Солдати": у Росії помер популярний актор серіалів

08:20

"Танків буде більше": Данілов сказав, коли перші Abrams прибудуть до України

08:07

Сім'я розхапає за хвилину: швидкий рецепт повітряного заливного пирога з абрикосами

07:39

ЗСУ звільнили Андріївку: ситуація для РФ на південь від Бахмута погіршується - ISW

07:05

Загадка, яка введе у ступор: потрібно знайти заховану пляшку з водою за 15 секунд

06:45

"Тил забув про війну": про що думає солдат на нуліПогляд

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти