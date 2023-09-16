ЗСУ просунулися на двох напрямках: названа "найгарячіша" точка фронту

Тривають наступальні дії підрозділів ЗСУ, розповіла Ганна Маляр.

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ЗСУ просуваються вперед / Колаж: Главред, Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Підрозділи Сил оборони мають успіх в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку у Донецькій області і частковий успіх в районах Вербового і Новопрокопівки в Запорізькій області.

"Найактивніші бойові діі зараз відбуваються на Бахмутському напрямку. Там тривають наступальні дії на півдні від Бахмута. Гаряче зараз в Кліщіївці та Курдюмівці. В районі Кліщіївки в результаті ведення наступальних (штурмових) дій наші сили оборони мали успіх", - розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр в Telegram.

За її словами, противник безуспішно намагався прорвати оборону українських захисників у районах Ягідного та Богданівки Донецької області.

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Ситуація на півдні

Заступник Міністра оборони зазначила, що на Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

"Маємо частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняємо противника із займаних позицій та закріплюємось на досягнутих рубежах", - написала вона.

На Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення ворога і завдають ураження по тилах противника.

Маляр додала, що на півночі в прикордонних з РФ районах противник продовжує утримувати угруповання військ для прикриття державного кордону, а також здійснює активну диверсійну роботу з метою недопущення перекидання українських військ на гарячі напрямки.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ пошматували окупантів під Бахмутом і просунулися вперед. Українські військові мають успіхи в районах відразу декількох населених пунктів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупантів РФ вибивають під Бахмутом. ЗСУ знищили майже всю техніку росіян в районі Кліщіївки, розповів Максим Жорін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони мають частковий успіх під Бахмутом. Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють окупантів із займаних позицій.

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