Вже навесні РФ попросить переговорів: адмірал США розповів, як Україна може виграти війну

Війну в Україні умовно можна розділити на дві частини - на землі та в повітрі / Ілюстративне фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Війна в Україні по суті складається з двох - війни в повітрі та на землі. І якщо в сухопутній українці перемагають, то в повітрі - поки що перевага за російськими окупантами.

Про це пише в статті для Bloomberg адмірал Військово-морських сил США у відставці, колишній головнокомандувач Південним командуванням США, командувач Європейським командуванням Збройних Сил США і Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс.

"Перша війна - це наземна, і в ній українці впевнено перемагають. Так, успішні контрнаступи в Харківській і Херсонській областях, що вразили світ, одночасно скоротили фронт для росіян, отже рухатися далі українцям буде складніше. Також росіяни збільшили армію за рахунок мобілізованих - однак це вкрай невмотивовані та недосвідчені військові, які повинні самі шукати зимовий одяг, тому у війні на суші я б ставив на українців", - пише Ставрідіс.

"У повітряній війні - другій умовній частині протистояння - перемагає Росія. Її авіаційний фронт більше і досвідченіше за рахунок операцій в Сирії", - зазначив він, додавши, що РФ є великий запас некерованих бомб, які складувалися десятиліттями ще з часів Холодної війни.

Оскільки Кремль не хвилює побічний збиток або загибель мирних жителів, окупанти спробують вбити з неба якомога більше людей, вважає екскомандувач силами НАТО.

"При сухопутній війні на користь України і жорстокій повітряній війні на користь Росії найкращим варіантом для Заходу буде значно збільшити свою допомогу Україні на боці конфлікту в повітряній війні. Надання українцям додаткових інструментів для закриття власного неба може стати ключем до того, щоб змусити росіян в кінцевому підсумку почати переговори, можливо, вже ранньою весною, враховуючи успіх, якого Зеленський і його військові домоглися на місцях", - вважає Ставрідіс.

Як повідомляв Главред, днями адмірал американського флоту у відставці Джеймс Ставрідіс писав, що в країнах Північноатлантичного альянсу (НАТО) знову всерйоз розглядають можливість передачі Україні партії літаків-винищувачів.

Раніше Польща передала Україні практично всі запчастини і бойовий комплект для винищувачів МіГ-29. Такий крок допоможе відновити військові літаки, які є в наявності у Києва.

У червні повідомлялося, що Словаччина може передати Україні радянські винищувачі МіГ-29 після того, як домовиться про захист свого повітряного простору з Чехією та Польщею.

На початку липня прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер зробив заяву про те, що може передати радянські танки і винищувачі Україні. За його словами, поки Братислава не отримає американські винищувачі F-16, повітряний простір країни захистять Польща та Чехія. Також він підкреслив, що у Словацької держави є всі передумови вірити в перемогу Києва у війні з Москвою.

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