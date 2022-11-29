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У НАТО знову розглядають план передачі ЗСУ винищувачів МіГ - 29 і F-16 - адмірал Ставрідіс

29 листопада 2022, 13:05

Лідери країн НАТО, за інформацією адмірала Джеймса Ставрідіса, повернулися до ідеї передачі Україні винищувачів МіГ-29 або навіть надлишків американських F-16.

Адмірал Ставрідіс, НАТО
Адмірал Джеймс Ставрідіс / колаж Фото УНІАН

У країнах Північноатлантичного альянсу (НАТО) знову всерйоз розглядають можливість передачі Україні партії літаків-винищувачів. Таку інформацію озвучив адмірал американського флоту у відставці Джеймс Ставрідіс у своєму матеріалі для західного новинного агентства Bloomberg.

За словами американського флотоводця, зараз лідери країн НАТО зважилися на перегляд ідеї, від якої відмовилися в останні дні лютого – після початку повномасштабного військового вторгнення – про передачу Україні бойових літаків.

Як говорить Ставрідіс, на даний момент в НАТО обговорюють надання ЗСУ або винищувачів моделі Міг-29 (ще радянського виробництва), або, при самому позитивному результаті справи, навіть запасів американських винищувачів F-16. Адмірал стверджує, що ці багатоцільові винищувачі дуже прості в освоєнні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що польська держава вже передала Україні практично всі запчастини і бойовий комплект для винищувачів МіГ-29. Такий крок допоможе відновити військові літаки, які є в наявності у Києва.

Журналісти польських видань акцентували увагу публіки на тому, що, незважаючи на досить успішну боротьбу України з авіацією Росії, ресурсів української держави явно недостатньо, щоб вести боротьбу в повітрі тривалий час. Саме тому Київ з моменту початку війни постійно просить Захід поставити винищувачі.

До того президент України Володимир Зеленський зазначав, що Росія ні в одній з воєн не втрачала стільки авіації, як у ході повномасштабної війни проти української держави. На той момент ЗСУ знищили 200 російських бойових літаків.

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НАТО ЗСУ Джеймс Ставрідіс війна Росії та України
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