"Нас чекає низка приємних сюрпризів": Арестович заінтригував змінами на фронті до нового року

Арестович заявив, що на Україну чекають приємні сюрпризи на фронті до нового року/ УНІАН, 95-а окрема десантно-штурмова бригада

Радник Офісу президента України Олексій Арестович анонсував приємні сюрпризи у війні проти Росії. За його словами, чекати таких сюрпризів варто ближче до нового року.

Про це він сказав у розмові з російською журналісткою Юлією Латиніною. Проте він відмовився конкретизувати, про що саме говорить.

"На нас всіх чекає низка приємних сюрпризів ближче до нового року. Якби й знав, не сказав би (чи йдеться про контрнаступ на Мелітополь або ж Крим – ред.). А так же ж я навіть і не знаю (підморгнув – ред.). Тому не скажу", – зазначив Арестович.

Латиніна нагадала, що російські окупанти уже оголошували повітряну тривогу з роботою протиповітряної оборони в окупованому Армянську в Криму. Проте Арестович відмовився коментувати це.

Він зазначив, що "якщо ходи очевидні, це не означає, що представник Офісу повинен про них говорити під час війни і воєнних дій". За словами Арестовича, так як на ньому лежить печатка офіційності, він "не може говорити деякі абсолютно очевидні речі".

Раніше Арестович назвав число загиблих українських військових з моменту початку масштабного вторгнення військ Росії в Україну. За його словами, число загиблих українських військових становить трохи більше 10 тисяч осіб.

Нагадаємо, начальник пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні в будь-який час, і до цього потрібно бути готовими завжди. Перед атакою країна-агресорка може спеціально нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати несподівано.

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