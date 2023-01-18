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"Вже не перший інцидент": авіаексперт пояснив, через що міг впасти вертоліт у Броварах

18 січня 2023, 21:26
Експерт не виключає, що причиною катастрофи могло стати незаконне втручання у вертоліт.
авіакатастрофа в Броварах
Експерт назвав можливі причини падіння вертольота в Броварах / колаж фото Нацполіція України, соцмережі

Жахлива авіакатастрофа, яка 18 січня сталася в Броварах і забрала життя 14-ти людей, могла статися через несправність цього іноземного вертольота. Це вже не перший інцидент, який трапляється за участю такої моделі судна. Про це заявив авіаційний експерт Богдан Долінце, повідомляє ТСН.ua.

Модель вертольота ЄС-225 є відносно новою (майже 20 років), за словами експерта. Проте це вже п'ятий інцидент в історії такого судна. Він також стверджує, що цей вертоліт має сертифікати безпеки польотів і пройшов тестові випробування в різних країнах.

Експерт згадав, що перший інцидент з вертольотом стався в Норвегії. Тоді судно впало на воду, всі вижили. Основною версією цього стало нібито неправильні дії екіпажу.

Він прокоментував слова свідків, які помітили, що вертоліт загорівся перед падінням. Експерт не виключає, що причиною цього могли бути погодні умови або навіть незаконне втручання.

"Авіакатастрофа, як правило, не виникає через один фактор, зазвичай - це ланцюжок подій ... Якщо дивитися на причини авіакатастроф, то 2/3, 70% з них відбуваються через людський фактор. До 10% – технічний збій, решта – або зовнішні умови, в тому числі і погодні, І акти незаконного втручання, і умовно - потрапляння птиці", - пояснив експерт.

Авіакатастрофа в Броварах - що відомо

18 січня у Броварах впав вертоліт, на борту якого було вище керівництво МВС. Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович та інші представники відомства летіли у відрядження до Харківської області.

За даними ДСНС, в результаті авіакатастрофи загинули 14 осіб, з них 1 дитина. Також відомо про 25 постраждалих, серед яких 11 дітей. Варто відзначити, що серед загиблих виявилося 9 осіб, які перебували на борту вертольота, там ніхто не вижив.

В СБУ назвали 3 версії падіння вертольота - порушення правил польоту і несправність самого вертольота. Також в СБУ не виключають умисних дій зі знищення вертольота.

Наразі триває розслідування. Всіх очевидців трагедії просять негайно звернутися в поліцію і повідомити всім, що знають.

Після трагедії Кабмін призначив голову Нацполіції України Ігоря Клименка новим заступником глави МВС і виконуючим обов'язки міністра внутрішніх справ.

Інші новини:

новини Броварів авіакатастрофа Денис Монастирський
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