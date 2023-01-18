Пішли в садок і не повернулися: катастрофа в Броварах забрала у чоловіка відразу дружину і дочку

У Броварах сьогодні, 18 січня, сталася страшна авіакатастрофа, яка забрала життя 14 людей. Ця катастрофа забрала з сім'ї молоду маму з дитиною – Олену Пономаренко та її донечку Мілану. Про це розповіла Анна Волкова.
Чоловік Олени - Олександр, який втратив кохану дружину і дочку, відразу примчав на місце події. Але те, що він побачив, принесло лише горе і біль.
"Сьогодні у нас трапилася трагедія. Хрещений моєї сестри втратив в тому садку дружину з маленькою дочкою Міланою", - написала Анна.
У Олександра залишилася ще одна дочка Єва, яка тепер змушена рости без рідної мами і сестрички.
Авіакатастрофа в Броварах - що відомо
18 січня у Броварах впав вертоліт, на борту якого було вище керівництво МВС. Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович та інші представники відомства летіли у відрядження до Харківської області.
За даними ДСНС, в результаті авіакатастрофи загинули 14 осіб, з них 1 дитина. Також відомо про 25 постраждалих, серед яких 11 дітей. Варто відзначити, що серед загиблих виявилося 9 осіб, які перебували на борту вертольота, там ніхто не вижив.
В СБУ назвали 3 версії падіння вертольота - порушення правил польоту і несправність самого вертольота. Також в СБУ не виключають умисних дій зі знищення вертольота.
Наразі триває розслідування. Всіх очевидців трагедії просять негайно звернутися в поліцію і повідомити всім, що знають.
Після трагедії Кабмін призначив голову Нацполіції України Ігоря Клименка новим заступником глави МВС і виконуючим обов'язки міністра внутрішніх справ.
Інші новини:
- "Вся рука в слідах від голки": спецслужби назвали нові докази про хворобу Путіна
- "Це мій синок подарував на Новий рік": у матері в пам'ять про сина залишився лише зелений фартушок
- "Кінця не бачу": генсек ООН здивував версією про закінчення війни в Україні