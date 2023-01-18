Пішли в садок і не повернулися: катастрофа в Броварах забрала у чоловіка відразу дружину і дочку

Олена Пономаренко відвела маленьку дочку Мілану в дитячий садок у той момент, коли сталася авіакатастрофа.

У Броварах загинули одразу жінка з маленькою донькою / Колаж фото соцмережі

У Броварах сьогодні, 18 січня, сталася страшна авіакатастрофа, яка забрала життя 14 людей. Ця катастрофа забрала з сім'ї молоду маму з дитиною – Олену Пономаренко та її донечку Мілану. Про це розповіла Анна Волкова.

Чоловік Олени - Олександр, який втратив кохану дружину і дочку, відразу примчав на місце події. Але те, що він побачив, принесло лише горе і біль.

"Сьогодні у нас трапилася трагедія. Хрещений моєї сестри втратив в тому садку дружину з маленькою дочкою Міланою", - написала Анна.

У Олександра залишилася ще одна дочка Єва, яка тепер змушена рости без рідної мами і сестрички.

Олександр втратив дружину і дочку в результаті авіакатастрофи в Броварах / Instagram

Олександр втратив дружину і дочку в результаті авіакатастрофи в Броварах / Instagram

Авіакатастрофа в Броварах - що відомо

18 січня у Броварах впав вертоліт, на борту якого було вище керівництво МВС. Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович та інші представники відомства летіли у відрядження до Харківської області.

За даними ДСНС, в результаті авіакатастрофи загинули 14 осіб, з них 1 дитина. Також відомо про 25 постраждалих, серед яких 11 дітей. Варто відзначити, що серед загиблих виявилося 9 осіб, які перебували на борту вертольота, там ніхто не вижив.

В СБУ назвали 3 версії падіння вертольота - порушення правил польоту і несправність самого вертольота. Також в СБУ не виключають умисних дій зі знищення вертольота.

Наразі триває розслідування. Всіх очевидців трагедії просять негайно звернутися в поліцію і повідомити всім, що знають.

Після трагедії Кабмін призначив голову Нацполіції України Ігоря Клименка новим заступником глави МВС і виконуючим обов'язки міністра внутрішніх справ.

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