"Кінця не бачу": генсек ООН здивував версією про закінчення війни в Україні

Антоніу Гуттеріш вважає, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом.

Війна в Україні не закінчиться найближчим часом / president.gov.ua

Війна в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, не закінчиться найближчим часом. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш, повідомляє The Guardian.

Також він додав, що кінець цій війні обов'язково прийде, але чекати його скоро не потрібно.

"Ця війна закінчиться. Все закінчується, але я не бачу закінчення цієї війни в найближчому майбутньому. Крім того, на жаль", - сказав Гуттеріш.

Він також заговорив про мирні переговори між Україною і РФ. Генсек ООН вважає, що поки немає ніяких навіть натяків на те, що вони можуть відбутися.

"Я не бачу шансу, що в теперішній момент можуть бути мирні переговори між двома сторонами", - додав генсек.

Війна Росії проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частину територій буде повернено військовим шляхом, а частину – дипломатичним. Водночас Кулеба зауважив, що наразі надто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що війна в Україні закінчиться наступного року. За його словами, про це свідчить "математика війни" і чіткі аналізи розвідки. Подоляк наголосив, що у влади є дуже ефективна аналітична структура.

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула прогнозує, що війна Росії проти України завершиться в березні 2023 року. За його словами, поріг міцності РФ нижчий, ніж був у СРСР. Експерт підкреслив, що Росія зараз не така сильна, адже не має великих статків і втратила в Україні набагато більше військ, ніж СРСР в Афганістані.

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