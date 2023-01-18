"Горів, кружляв і вибирав найменшу будівлю": свідок про падіння гелікоптера у Броварах

Очевидці трагедії припускають, що пілот гелікоптера міг перед падінням намагатися відвести повітряне судно від багатоповерхівок.

Гелікоптер перед падінням горів і кружляв, розповідає свідок трагедії у Броварах/ Telegram, Магнолія-ТВ, скрін

Гелікоптер, який розбився у Броварах на Київщині вранці 18 січня, перед остаточним падінням кружляв у повітрі і горів.

Про це розповідають очевидці, які побачили момент трагедії. Мешканка сусіднього будинку припускає, що пілот повітряного судна міг перед падінням намагатися відвести гелікоптер від багатоповерхівок.

"(Гелікоптер – ред.) кружляв, горів і полетів у ту сторону. Я так зрозуміла, що він обрав той об’єкт, який був найменший. Тому що там двоповерхова будівля, а тут – десятиповерхова", – каже Раїса Теплова, жителька будинку, який розташований неподалік від дитячого садочка.

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Падіння гелікоптера з керівництвом МВС у Броварах

У середу, 18 січня, у Броварах Київської області біля дитячого садка, в якому були діти, впав гелікоптер. Він зачепив дитсадок і полетів у бік житлового будинку. Внаслідок його падіння спалахнула пожежа на великій території.

Пізніше стало відомо, що внаслідок аварії гелікоптера у Броварах загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України. На борту перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар МВС. Цю інформацію підтвердив глава Нацполіції Ігор Клименко.

Загалом станом на цей час відомо про 15 загиблих, зокрема трьох дітей. З них 9 осіб перебували на борту гелікоптера. Травмовано 25 осіб (з них 15 дорослих та 10 дітей), їх забрали до лікарні.

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