В СБУ назвали три версії причин аварії гелікоптера у Броварах

Внаслідок трагедії в Київській області загинули щонайменше 16 осіб, серед яких 3 дітей. Госпіталізовано 30 осіб.

В СБУ нзвали версії причин аварії вертольота в Броварах / Фото Telegram

Служба безпеки України порушила провадження через авіакатастрофу гелікоптера у Броварах Київської області. Розглядаються три версії трагедії.

Як повідомляється в Telegram-каналі СБУ, є кілька версій падіння гелікоптера, а саме:

порушення правил польоту;

технічна несправність гвинтокрила;

навмисні дії зі знищення транспортного засобу.

Співробітники СБУ проводять слідчо-оперативні заходи, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв'язки й деталі авіакатастрофи.

Згідно з попередніми даними, внаслідок трагедії загинули щонайменше 16 осіб, серед яких 3 дітей. Госпіталізовано 30 осіб, зокрема 12 дітей. Пошукові роботи тривають.

Падіння гелікоптера в Броварах 18 січня

У середу, 18 січня, в Броварах Київської області біля дитячого садка, в якому були діти, впав гвинтокрил. Спалахнула пожежа. В садку перебували діти і співробітники закладу.

Пізніше стало відомо, що внаслідок аварії вертольота в Броварах загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, а також держсекретар Юрій Лубкович.

Монастирський вирушав на гелікоптері у відрядження. Мета - робоча поїздка в одну з гарячих точок на війні Росії проти України.

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