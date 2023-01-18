В СБУ назвали три версії причин аварії гелікоптера у Броварах

Служба безпеки України порушила провадження через авіакатастрофу гелікоптера у Броварах Київської області. Розглядаються три версії трагедії.
Як повідомляється в Telegram-каналі СБУ, є кілька версій падіння гелікоптера, а саме:
- порушення правил польоту;
- технічна несправність гвинтокрила;
- навмисні дії зі знищення транспортного засобу.
Співробітники СБУ проводять слідчо-оперативні заходи, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв'язки й деталі авіакатастрофи.
Згідно з попередніми даними, внаслідок трагедії загинули щонайменше 16 осіб, серед яких 3 дітей. Госпіталізовано 30 осіб, зокрема 12 дітей. Пошукові роботи тривають.
Вертоліт впав біля дитячого садка, загинув глава МВС: Зеленський зробив заяву про трагедію в Броварах
Падіння гелікоптера в Броварах 18 січня
У середу, 18 січня, в Броварах Київської області біля дитячого садка, в якому були діти, впав гвинтокрил. Спалахнула пожежа. В садку перебували діти і співробітники закладу.
Пізніше стало відомо, що внаслідок аварії вертольота в Броварах загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, а також держсекретар Юрій Лубкович.
Монастирський вирушав на гелікоптері у відрядження. Мета - робоча поїздка в одну з гарячих точок на війні Росії проти України.
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