glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

За день до загибелі доповідав Зеленському: з'явилося останнє фото з Монастирським

18 січня 2023, 15:49
За день до загибелі Денис Монастирський доповідав Володимиру Зеленському про ситуацію в Дніпрі після ракетного удару.
Денис Монастирський
Денис Монастирський загинув внаслідок авіакатастрофи у Броварах / Слуга народу

У Броварах 18 січня під час аварії вертольота загинув міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та інші представники відомства. Всі вони летіли в Харківську область.

В Мережі з'явилося останнє фото, на якому був зображений Денис Монастирський. Знімок був зроблений за день до трагедії. Там видно, як ще живий міністр сидить за одним столом поруч з президентом Володимиром Зеленським і доповідає про ситуацію в Дніпрі після ракетного удару по житловому будинку.

"Денис, Женя, Юра, кожен хто був на борту вертольота, були патріотами України, кожен на своєму місці захищав і зміцнював Україну. Ми будемо пам'ятати про вас завжди. Ваші сім'ї завжди будуть під захистом друзів і держави. Вічна вам пам'ять, друзі! ... Біль просто нестерпний", - написав Антон Геращенко.

Денис Монастирський та Володимир Зеленський
Останнє фото Дениса монастирського / соцмережі​​​​​

Керівництво МВС загинуло в Броварах - що відомо

18 січня у Броварах впав вертоліт, на борту якого було вище керівництво МВС. Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович та інші представники відомства летіли у відрядження до Харківської області.

В результаті трагедії загинули щонайменше 17 осіб, ще 22 людини постраждали. Колишній заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що на борту вертольота ДСНС загинули всі.

В СБУ назвали 3 версії падіння вертольота - порушення правил польоту і несправність самого вертольота. Також в СБУ не виключають умисних дій зі знищення вертольота.

Наразі триває розслідування. Всіх очевидців трагедії просять негайно звернутися в поліцію і повідомити всім, що знають.

Після трагедії Кабмін призначив голову Нацполіції України Ігоря Клименка новим заступником глави МВС і виконуючим обов'язки міністра внутрішніх справ.

Інші новини про катастрофу в Броварах:

новини Броварів авіакатастрофа Денис Монастирський
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:17

Величезна втрата для України

15:53

На Україну очікує перемога з поверненням Криму: історик назвав терміни повної капітуляції РосіїВідео

15:49

За день до загибелі доповідав Зеленському: з'явилося останнє фото з МонастирськимВідео

15:33

Клименко очолив МВС замість МонастирськогоВідео

15:29

Розпашілу Жизель Бюндхен заскочили наодинці з потенційним коханцем

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:28

Дізналася про трагедію при людях: Олена Зеленська в Давосі розридалася через загибель монастирськогоВідео

15:09

Поранена вагітна жінка: мер Броварів розповів про стан постраждалих від падіння гелікоптераВідео

15:02

Летіли до Харкова в терміновому порядку: названо імена всіх загиблих пасажирів і пілотів в БроварахВідео

14:58

"Кінця не бачу": генсек ООН здивував версією про закінчення війни в УкраїніВідео

Реклама
14:50

Україні можуть відправити до 100 танків: у 12 країн є Leopard, всі очікують на рішення НімеччиниВідео

14:42

У Казахстані скасовують концерти якутської співачки, яка брала участь у Z-концерті

14:33

У Кирилівці підірвали окупантів і колаборантів: вибух чуло все селищеВідео

14:07

Російському фігуристу Костомарову стало гіршеВідео

13:55

Путін вибухнув порцією марення: назвав Донбас "історичними територіями" РосіїВідео

13:46

В СБУ назвали три версії причин аварії гелікоптера у БроварахВідео

13:44

Кажуть, що це працює: навіщо люди кладуть мило під простирадло

13:34

Катерина Кухар поділилася дієвим способом справлятися з тривогоюВідео

13:30

Як почистити курячу печінку і в чому її краще вимочувати, щоб вона танула в роті: бомбічний секретВідео

13:26

Аварія вертольота в Броварах: "розбита" Софія Ротару відреагувала на новину про трагедіюВідео

13:20

"Як далі жити, я не уявляю собі": Лавров заговорив про завершення війни в УкраїніВідео

Реклама
13:10

Окупанти намагалися прорватися у Бахмут: прикордонники жорстко зупинили наступ ворогаВідео

13:09

Росія збільшила число військ в Україні: Арестович назвав мету окупантівВідео

13:00

Гороскоп на завтра 19 січня 2023: Тельцям - енергія і звершення, а Дівам - витримка і самовладання

12:42

Трагедія в Броварах: Святослав Вакарчук назвав загибель Дениса Монастирського особистою втратоюВідео

12:42

Тіна Кароль топлес похвалилася своїм схудненнямВідео

12:35

Вертоліт впав біля дитячого садка, загинув глава МВС: Зеленський зробив заяву про трагедію в БроварахВідео

12:28

"Горів, кружляв і вибирав найменшу будівлю": свідок про падіння гелікоптера у БроварахВідео

12:23

Падіння гелікоптера у Броварах: загинули 15 осіб, зокрема і діти, ще 20 - в лікарніВідео

12:21

Купатимуться в грошах: на чотири знаки східного гороскопу чекає нечуване багатство в рік КроликаВідео

12:09

13 тисяч військових отримають хімічні грілки від Олега Крота та "Фундації Течія"

12:08

Місячний посівний календар на лютий 2023: коли сіяти, пікірувати, пересаджувати і удобрювати

11:58

"Ми раді, що воно далеко і не турбує": колишня дружина Бардаша відреагувала на його маренняВідео

11:50

Анна Сєдокова зробила п'ятирічному синові тату: "Тепер відрощуємо волосся на дреди"

11:49

"Гелікоптер знизився, вдарився і спалахнув": очевидець розповів про момент трагедії у БроварахВідео

11:25

Глава МВС Монастирський вирушав на вертольоті в одну з гарячих точок - Офіс президентаВідео

11:13

"Хвалили його методи": у Путіна досі є таємні союзники в Європі – прем'єр ІспаніїВідео

10:25

"Хочуть зберегти режим": РФ шантажує Україну, щоб вести переговори на умовах Путіна – РезніковВідео

10:22

У Броварах загинув Монастирський, його заступник та держсекретар МВС: що відомо на цей часВідео

10:19

Чим почистити диван від плям: 3 ефективні способи, від яких ваші меблі сяятимуть

09:31

"Це дозволить перейти до переговорів": держсекретар США назвав найкоротший шлях до завершення війниВідео

Реклама
09:27

Як догодити коту: 4 речі, від яких тварини без розуму

09:20

Російська співачка відкрито підтримала Україну

09:18

У Броварах під Києвом біля дитячого садка впав гелікоптер: спалахнула пожежа, є жертвиВідео

09:00

Україні доведеться поетапно виходити на кордони 1991 року, допомоги Заходу досі мало - РоманенкоВідео

08:54

"Україна поки не наступає": бої навесні і влітку покажуть, куди рухається війна – експертВідео

08:51

Посольство Росії в Швеції визнало, що Крим - це Україна

08:30

Як варити гречку: вас вразить неймовірна хитрість досвідчених господиньВідео

08:22

"Гібрид дельфіна і русалки": Корольову перекосило в області грудейВідео

08:13

Не можна класти це у пральну машинку: які лайфхаки можуть зламати вашу техніку

07:57

США можуть оголосити про додаткову військову допомогу Україні вже наприкінці цього тижня

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти