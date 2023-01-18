За день до загибелі доповідав Зеленському: з'явилося останнє фото з Монастирським

За день до загибелі Денис Монастирський доповідав Володимиру Зеленському про ситуацію в Дніпрі після ракетного удару.

Денис Монастирський загинув внаслідок авіакатастрофи у Броварах / Слуга народу

У Броварах 18 січня під час аварії вертольота загинув міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та інші представники відомства. Всі вони летіли в Харківську область.

В Мережі з'явилося останнє фото, на якому був зображений Денис Монастирський. Знімок був зроблений за день до трагедії. Там видно, як ще живий міністр сидить за одним столом поруч з президентом Володимиром Зеленським і доповідає про ситуацію в Дніпрі після ракетного удару по житловому будинку.

"Денис, Женя, Юра, кожен хто був на борту вертольота, були патріотами України, кожен на своєму місці захищав і зміцнював Україну. Ми будемо пам'ятати про вас завжди. Ваші сім'ї завжди будуть під захистом друзів і держави. Вічна вам пам'ять, друзі! ... Біль просто нестерпний", - написав Антон Геращенко.

Останнє фото Дениса монастирського / соцмережі​​​​​

Керівництво МВС загинуло в Броварах - що відомо

18 січня у Броварах впав вертоліт, на борту якого було вище керівництво МВС. Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович та інші представники відомства летіли у відрядження до Харківської області.

В результаті трагедії загинули щонайменше 17 осіб, ще 22 людини постраждали. Колишній заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що на борту вертольота ДСНС загинули всі.

В СБУ назвали 3 версії падіння вертольота - порушення правил польоту і несправність самого вертольота. Також в СБУ не виключають умисних дій зі знищення вертольота.

Наразі триває розслідування. Всіх очевидців трагедії просять негайно звернутися в поліцію і повідомити всім, що знають.

Після трагедії Кабмін призначив голову Нацполіції України Ігоря Клименка новим заступником глави МВС і виконуючим обов'язки міністра внутрішніх справ.

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