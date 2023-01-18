"Впевнена на 90%": російський аналітик заявила, що авіакатастрофа в Броварах могла бути диверсією

На думку Ольги Курносової, в цій авіакатастрофі спостерігається "почерк Кремля", якому була вигідна загибель керівництва МВС України.

Авіакатастрофа в Броварах могла статися через диверсію / Національна поліція України

Український міністр внутрішніх справ Денис Монастирський трагічно загинув під час авіакатастрофи в Броварах. Все керівництво МВС, яке було на борту вертольота, не вижило. Однак у цій трагедії все не так однозначно і спостерігається "почерк Кремля". Про це говорить російський політичний аналітик Ольга Курносова, повідомляє ТСН.ua.

Курносова провела паралель з дивною авіакатастрофою, в якій в 1996 році загинув кандидат в президента РФ генерал Лебідь. Вона додала, що на той момент Лебідь був "помітною фігурою в російській політиці".

"Він загинув у дуже подібній катастрофі. Його вертоліт нібито зачепився за дроти, він впав і розбився. Всі загинули. Після цього всі говорили про диверсію і що ця аварія була підлаштована. Звичайно, владі це було невигідно і видали за нещасний випадок – помилка пілота. Я так розумію, що підготовлену диверсію можна видати за помилку пілота", - сказала Курносова.

Також вона згадала про аварію під Смоленськом, в якій загинув президент Польщі Лех Качинський разом з вищим керівництвом держави. У РФ тоді відразу заявили, що катастрофа сталася через помилку пілота.

Качинська переконана, що авіакатастрофа в Броварах, яка забрала життя Дениса Монастирського та іншого керівництва МВС України, була вигідна Кремлю.

"Я не вірю, що це може бути випадковість. Впевнена на 90% ... Зараз залишається багато версій того, що це, звичайно, була диверсія. Спроба видати диверсію за помилку пілота - це почерк Кремля, російських спецслужб", - говорить аналітик.

Керівництво МВС загинуло в Броварах - що відомо

18 січня у Броварах впав вертоліт, на борту якого було вище керівництво МВС. Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович та інші представники відомства летіли у відрядження до Харківської області.

За даними ДСНС, в результаті авіакатастрофи загинули 14 осіб, з них 1 дитина. Також відомо про 25 постраждалих, серед яких 11 дітей. Варто відзначити, що серед загиблих виявилося 9 осіб, які перебували на борту вертольота, там ніхто не вижив.

В СБУ назвали 3 версії падіння вертольота - порушення правил польоту і несправність самого вертольота. Також в СБУ не виключають умисних дій зі знищення вертольота.

Наразі триває розслідування. Всіх очевидців трагедії просять негайно звернутися в поліцію і повідомити всім, що знають.

Після трагедії Кабмін призначив голову Нацполіції України Ігоря Клименка новим заступником глави МВС і виконуючим обов'язки міністра внутрішніх справ.

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