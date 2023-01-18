Клименко очолив МВС замість Монастирського

Клименко тимчасово виконуватиме обов'язки міністра внутрішніх справ.

Ігор Клименко / mvs.gov.ua

Кабінет Міністрів України призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ - голову Національної поліції України.

Він тимчасово виконуватиме обов'язки міністра внутрішніх справ, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ - головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ", - написав він.

Прем'єр додав, що після обговорення з Верховною Радою буде подання на призначення нового керівника відомства.

"Міністерство внутрішніх справ - одна з ключових ланок безпеки нашої країни, тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами", - підкреслив Шмигаль.

Керівництво МВС загинуло в Броварах - що відомо

18 січня у Броварах впав вертоліт, на борту якого було вище керівництво МВС. Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович та інші представники відомства летіли у відрядження до Харківської області.

В результаті трагедії загинули щонайменше 17 осіб, ще 22 людини постраждали.

Колишній заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що на борту вертольота ДСНС загинули всі.

В СБУ назвали 3 версії падіння вертольота - порушення правил польоту і несправність самого вертольота. Також в СБУ не виключають умисних дій зі знищення вертольота.

Наразі триває розслідування. Всіх очевидців трагедії просять негайно звернутися в поліцію і повідомити всім, що знають.

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