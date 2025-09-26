Вже на 24% дорожче: в Україні стрімко ростуть ціни на базовий продукт

Базовий овоч раптово подорожчав і може коштувати ще дорожче.

Популярний овоч зріс у ціні майже на чверть всього за тиждень / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що повідомили аналітики:

На українському ринку подорожчала морква

Ціни на овоч змінилися через скорочення пропозиції

Морква може дорожчати і надалі

В Україні ростуть ціни на моркву. Як повідомили аналітики EastFruit, причиною підвищення вартості овоча в українських домогосподарствах стало зростання торгової активності.

На українському ринку відбулося скорочення пропозиції у цьому сегменті через сезонний фактор, тому морква коштує вже на 24% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

По скільки відвантажують моркву

Станом на 26 вересня українські фермери в основних регіонах виробництва відвантажують якісну моркву по 8-15 гривень за кілограм, що дорівнює 0,19-0,36 доларів.

"Оператори ринку цей ціновий тренд пов'язують із істотним скороченням пропозиції моркви через період міжсезоння. Зокрема, більшість господарств уже завершили реалізацію моркви середніх сортів, тоді як збору врожаю пізніших сортів ще не приступили", - зазначили аналітики.

Наскільки змінилися ціни на моркву за останній рік

Хоч морква цього тижня і подорожчала, та ціни на неї цьогоріч в середньому на 35% нижчі, ніж у 2024 році. Однак аналітики попередили, що деякі виробники планують і надалі підвищувати ціни на моркву, тож ситуація може змінитися.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Серед овочів в Україні дорожчає не лише морква

Главред писав, що за даними аналітиків EastFruit, в Україні продовжують дорожчати і огірки. Причиною підвищення відпускних цін вони називають загальне скорочення пропозиції тепличних овочів.

Станом на 25 вересня тепличні огірки вже надходять у продаж по 30-50 грн/кг, що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нещодавно стало відомо, що згідно моніторингових даних, в Україні подорожчала кава. Пачка вагою 210 грамів, станом на початок цього тижня, коштувала в середньому 588,60 гривні. Натомість середньомісячна ціна у серпні на таку ж пачку становила 549,56 гривні.

Раніше Главред писав, що ціни на цибулю на внутрішньому ринку України вже знизилися до рівня 6-13 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

Напередодні повідомлялося, що в українських супермаркетах середня ціна на вершкове масло помітно зросла у порівнянні із середньомісячним показником серпня.

