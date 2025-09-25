Буде тільки дорожчати: в Україні зафіксували шалений стрибок цін на один продукт

Аналітики вважають, що ціни підвищуватимуться й надалі.

https://glavred.net/economics/budet-tolko-dorozhat-v-ukraine-zafiksirovali-beshenyy-skachok-cen-na-odin-produkt-10701275.html Посилання скопійоване

Ціни на огірки в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні знову подорожчали огірки

Наразі їх продають по 30-50 грн/кг

Це в середньому на 15% дорожче, ніж минулого тижня

В Україні продовжують дорожчати огірки. Підвищенню відпускних цін сприяють відразу кілька факторів. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що до подальшого зростання цін призводить загальне скорочення пропозиції тепличних овочів, коли попит у цьому сегменті залишається на досить високому рівні.

відео дня

Відомо, що на даний момент тепличні огірки вже надходять у продаж по 30-50 грн/кг, що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

"Підвищувати ціни на огірки місцевим господарствам вдається, перш за все, за рахунок досить обмеженої пропозиції. Так, ґрунтовий огірок на сьогоднішній день у продаж вже практично не надходить. У той же час поставки тепличної продукції також значно знизилися через похмуру і прохолодну погоду в Україні протягом останнього тижня", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що незважаючи на чергове подорожчання, на даний момент тепличні огірки в Україні все ж реалізуються в середньому на 24% дешевше, ніж в аналогічний період 2024 року.

Крім того, аналітики впевнені і в подальшому подорожчанні огірків.

Що буде з цінами на овочі до кінця року

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що ситуація з овочами цього року однозначно краща, ніж минулого року.

Зазначається, що саме за рахунок значної пропозиції овочі "борщового набору" просідають у ціні. Однак, після жовтня їхня вартість може підскочити.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, середня ціна на вершкове масло помітно зросла у порівнянні із середньомісячним показником серпня. Зараз в середньому воно коштує 118,02 гривні.

Також відомо, що в українських супермаркетах зафіксовано певне зниження цін на курячі яйця. Неупаковані яйця в середньому коштують 4,77 грн за штуку, що еквівалентно 47,7 грн за десяток - це на 67 копійок дешевше порівняно із серединою серпня.

Крім того, в Україні зберігається тенденція щомісячного здорожчання хліба. До кінця року ціни зростуть у середньому на 11-23% залежно від виду продукції.

Читайте також:

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред