У Києві повністю вакцинувалася проти COVID-19 понад половина жителів – МОЗ

Скільки українців вакцинувалося від коронавірусу / УНІАН

В Україні станом на 8 листопада повний курс вакцинації завершили понад чверть дорослого населення країни. У столиці ж обидві дози вакцини отримали вже ледь не половина жителів.

"На сьогодні 36,7% українців вакциновано принаймні однією дозою вакцини проти коронавірусу, а 25,6% завершили повний курс щеплення", – повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в понеділок.

Глава МОЗ зауважив, що лідером за темпами імунізації залишається Київ, де 57% жителів вже отримали одну дозу та 45,7% – завершили курс вакцинації. Найменша охопленість вакцинацією цього тижня зареєстрована в Закарпатській, Чернівецькій та Одеській області.

Вакцини є, головне бажання жити

Нагадаємо, в Україну у вихідні доставили майже 1,5 мільйона доз вакцини Pfizer. Нова партія була закуплена за кошти з бюджету.

Також у вихідні Україна отримала близько трьох мільйонів доз вакцини Moderna. Цю партію країна отримала безплатно в рамках програми COVAX. Загалом з початку вакцинальної кампанії в Україну поставили вже 31 мільйон доз вакцини.

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Нещеплені - на вихід

В Україні, з понеділка, 8 листопада, почали усувати від роботи невакцинованих вчителів та чиновників. Зарплата при цьому не буде зберігатися, а період відсторонення не буде зараховуватися до стажу. Вдома відсторонені працівники сидітимуть, поки не вакцинуються.

Варто зазначити, що це правило не поширюється на працівників, у яких є протипоказання до вакцинації і вони надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).

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