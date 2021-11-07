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Близько трьох мільйонів доз вакцини від COVID-19: Україні безкоштовно передали препарат Moderna

7 листопада 2021, 12:00

За програмою COVAX держава вже отримала 7 415 810 доз вакцини проти коронавірусу.

Moderna
Нова партія вакцини Moderna стала для України безкоштовною / Reuters

Україні передали додаткових 2 930 300 доз вакцини проти COVID-19 компанії Moderna. Держава отримала препарат на безкоштовній основі в рамках механізму COVAX. Moderna є четвертою вакциною, яка доступна на території країни для вакцинації від коронавірусу.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, близько 3 мільйонів доз препарату Moderna було доставлено в Україну фондом ЮНІСЕФ. Постачання вакцини реалізуються безкоштовно в рамках програми COVAX. За зберігання і перевезення вакцини відповідно до вимог холодового ланцюга відповідає американське агентство USAID.читайте такожВже чотири країни Європи відмовилися від застосування вакцини Moderna: чим вона небезпечна

Також вказується, що за програмою COVAX Україна вже отримала 7 415 810 доз вакцини проти коронавірусу. Йдеться про препарати Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Sinovac. Постачання тривають.

"Держава зробила все для того, щоб українці мали можливість вакцинуватися і навіть вибирати вакцини. Moderna - це четверта вакцина, яка доступна в Україні для щеплення від COVID-19. Дякую міжнародним партнерам за системну підтримку і спільне прагнення перемогти пандемію", - підкреслив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Вакцини від коронавірусу в Україні

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін 18 жовтня заявив, що держава наразі не веде перемовини щодо купівлі вакцини Moderna. Однак він припустив отримання препарату безкоштовно на основі механізму COVAX.

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У Німеччині 24 жовтня повідомили, що Берлін безкоштовно передав Україні півтора мільйона доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

У МОЗ інформували про плани щодо утилізації близько 500 тисяч доз вакцин компанії AstraZeneca. Ін'єкції не були використані, а їх термін придатності закінчується 31 грудня поточного року.

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