Кому не можна робити щеплення від коронавірусу: повний список протипоказань за всіма вакцинами / Reuters

Українці почали масово штурмувати пункти вакцинації від коронавірусу. Зокрема, тільки за минулу добу, 29 жовтня, щеплення зробили понад 317 тисяч осіб.

Водночас дуже багато і тих, хто поки не зважився на вакцинацію. Але перелік дійсно серйозних протипоказань для вакцинації, згідно з даними МОЗ, дуже короткий. Ба більше: деякі протипоказання не заважають вакцинуватися іншими препаратами – потрібно тільки порадитися з лікарем і вибрати найбільш підхожу в конкретному випадку вакцину.

Як пише НВ, станом на кінець жовтня 2021 року в Україні доступні для щеплень три препарати: мРНК-вакцина Pfizer-BioNTech (Comirnaty), векторна вакцина AstraZeneca (вона ж Vaxzevria, Covishield, AstraZeneca-SKBio) та інактивована вакцина CoronaVac (від Sinovac Biotech).

Відзначається, що запаси мРНК-вакцини Moderna (Spikevax) в Україні вичерпано. Однак головний санлікар Ігор Кузін нещодавно заявив, що Україна може отримати цей препарат в рамках механізму COVAX.

Згідно з укладеними контрактами, до кінця 2021 року в Україну надійде ще 13 млн 400 тис. доз вакцин Comirnaty (Pfizer). Від глобальної ініціативи COVAX Україна отримає у 2021 році ще 5 млн 450 тис. доз вакцин.

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Таким чином, загальна сумарна кількість очікуваної в Україні вакцини до кінця 2021 року становить 18 млн 850 тисяч доз.

Комбінація вакцин

27 жовтня на брифінгу очільник МОЗ України Віктор Ляшко нагадав, що комбінувати можна мРНК-вакцини — тобто перше щеплення зробити Moderna, друге — Pfizer або навпаки.

Крім того, якщо перша доза була зроблена вакциною AstraZeneca, то для другої можна використовувати мРНК-вакцину, тобто Moderna або Pfizer.

Змішування інших типів вакцин зараз не передбачено. Тобто після Coronavac щепитися препаратом Moderna або Pfizer поки не рекомендується.

Загальні протипоказання для вакцинації

Згідно з рекомендаціями МОЗ України, вакцинуватися від COVID-19 не слід у таких випадках:

важка алергічна реакція на компоненти вакцини;

тяжка алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу саме цієї вакцини;

гостре поточне захворювання з температурою вище 38,5 ºC — варто відкласти вакцинацію на 14 днів (небезпеки для пацієнта вакцинація під час хвороби не представляє, але вакцина може втратити ефективність - при цьому легкий нежить без температури не є перешкодою для щеплення від COVID-19);

лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою (вакцинація може бути проведена через 90 днів після закінчення терапії).

введення вакцин проти інших інфекційних хвороб - крім інактивованої вакцини проти грипу, яку можна вводити незалежно від отримання антикоподібної вакцини (в інших випадках вакцинація від COVID-19 може бути проведена через 14 днів після введення вакцини проти інших інфекційних хвороб);

проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз (IGRA) — вакцинація повинна бути відкладена до завершення оцінки проби/IGRA.

Хто оформляє протипоказання до вакцинації?

Протипоказання до вакцинації може встановити сімейний або особистий лікар. Саме він видає висновок про тимчасові або постійні протипоказання.

За необхідності лікар може направити пацієнта до профільного фахівця, згідно з висновком якого приймає остаточне рішення: здійснювати вакцинацію відразу або тимчасово відстрочити її.

Специфічні протипоказання за окремими вакцинами

Pfizer/BioNTech

МОЗ України не радить використовувати вакцину Pfizer, якщо у вас спостерігається:

діагностована важка форма алергії на будь-який з компонентів вакцини;

тяжка алергічна реакція після першої дози вакцини (наприклад, анафілактичний шок тощо);

негайна алергічна реакція будь-якого ступеня тяжкості на першу дозу вакцини мРНК COVID-19 або будь-який з її компонентів (включаючи поліетиленгліколь) після введення вакцини;

негайна алергічна реакція будь-якого ступеня тяжкості на полісорбат.

CoronaVac/Sinovac Biotech

Вакцину CoronaVac / Sinovac Biotech МОЗ України не радить застосовувати, якщо:

ви вагітні або годуєте грудьми;

маєте синдром Гійєна-Барре в анамнезі.

AstraZeneca /Covishield/Vaxzevria

Докладний перелік станів і захворювань, які слід обговорити з лікарем перед вакцинацією, наводить британське Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних товарів.

Базовими протипоказаннями для щеплення цим препаратом є:

хвороба Кларксона - синдром підвищеної проникності капілярів, відомий також як синдром капілярного витоку;

тромбоемболічні події (тромбози або тромбоцитопенія, тобто зниження кількості тромбоцитів) після першої дози вакцини - тоді другу можна зробити однією з мРНК вакцин, Moderna або Pfizer / BioNTech;

алергія на один з компонентів вакцини;

наявність поточного захворювання / застуди з температурою вище 38-38,5 ºC

Не є прямими протипоказаннями, але можуть бути предметом обговорення з лікарем перед щепленням такі захворювання:

гепарин-індукована тромбоцитопенія, тромбоз синусів твердої мозкової оболонки (погіршення відтоку крові від головного мозку через закупорку синусів кров'яними згустками-тромбами);

синдром Гійєна-Барре;

наявність проблеми з кровотечами або прийом ліків, що розріджують кров (антикоагулянтів).

Moderna

Центр контролю та профілактики захворювань США назвав такий перелік протипоказань для вакцини Moderna:

важка алергічна реакція (наприклад, анафілактичний шок) після першої дози Moderna або на один з компонентів будь-якої мРНК вакцини проти COVID-19 (Moderna або Pfizer-BioNTech);

негайна алергічна реакція будь-якого ступеня тяжкості на попередню дозу або відома (діагностована раніше) алергія на один з компонентів вакцини.

У таких випадках у США радять вивчити можливість зробити щеплення векторною вакциною (в Україні з векторних вакцин використовується AstraZeneca).

Які захворювання і стани не є протипоказаннями?

Хронічні хвороби

Хронічні хвороби не є протипоказанням для щеплення, зазначає МОЗ України. Навпаки, люди з хронічними захворюваннями ризикують важче перенести COVID-19, тому потребують захисту, яку дає вакцинація.

При цьому все одно слід повідомити лікаря, який оглядає вас перед щепленням, про свої хронічні хвороби і про будь-які попередні алергічні реакції.

Вагітність

В Україні дозволено прищеплювати вагітних жінок після консультації з лікарем, який веде вагітність - рекомендовано використовувати мРНК-вакцини (Comirnaty/Pfizer-BioNTech або Moderna).

Якщо вагітна отримала першу дозу вакцини проти COVID-19 на векторній платформі (AstraZeneca/Covishield/SKBio) до або під час вагітності, лікар повинен розповісти їй про співвідношення ризиків і користі від другого щеплення, і жінка сама буде вирішувати, чи отримати другу дозу цієї ж вакцини під час вагітності або вже після пологів.

Жінки, які годують дітей грудним молоком, також можуть бути щеплені вакцинами Covishield / Pfizer-BioNTech і AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Лише інструкція вакцини CoronaVac / Sinovac Biotech забороняє щеплювати нею жінок, які годують грудьми.

Сезонні та побутові алергії

Побутова або сезонна алергія не є протипоказанням для вакцинації. Люди з полінозом або алергічним ринітом можуть робити щеплення навіть в період загострення хвороби.

Бронхіальна астма, серцево-судинні захворювання, діабет

Такі пацієнти ризикують важко захворіти COVID-19 і отримати ускладнення. Тому їм не тільки дозволена, але і необхідна вакцинація.

Онкологічні захворювання

Такі люди також знаходяться в групі ризику і можуть важко перенести COVID-19, тому вони потребують вакцинації.

Втім, якщо людина проходить курс імуносупресивної терапії, вакцинація може не мати належного ефекту. Тому варто порадитися з лікарем, коли краще зробити щеплення.

Для вакцинації можна використовувати будь-яку з наявних в Україні вакцин проти COVID-19.

Аутоімунні та системні захворювання

У таких людей імунна відповідь на вакцину може бути слабшою. Попри це, їм потрібно вакцинуватися від коронавірусної хвороби, оскільки захворювання на COVID-19 може бути для них смертельним. Тим пацієнтам, які ще не отримують лікування, рекомендують зробити щеплення за два тижні до початку імуносупресивної терапії.

ВІЛ

ВІЛ-позитивним людям можна і потрібно вакцинуватися. Люди з ВІЛ - у групі ризику тяжкого перебігу COVID-19. Вакцини не можуть викликати захворювання навіть на тлі імунодефіциту, тому що не є живими, "повноцінними" вірусами.

Вакцинація тих, хто перехворів на COVID-19

Вакцинацію можна відстрочити на 3 місяці з часу перенесеної хвороби COVID-19 або навіть провести раніше, уточнює МОЗ.

Водночас щеплення повинно бути зроблене не раніше ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19.

Склади вакцин — повний список компонентів

Ось перелік компонентів усіх вакцин, які зараз наявні в Україні - для людей, у яких може бути алергія на один з них.

Склад вакцини AstraZeneca/Covishield/Vaxzevria

Діюча речовина: модифікований аденовірус, що містить у собі специфічний білок коронавірусу, який викликає імунну відповідь.

Допоміжні речовини: L-гістидин та L-гістидин гідрохлорид моногідрат; динатрієва сіль етилендіамінтетрацтової кислоти (EDTA); магнію хлорид; етанол; полісорбат 80; натрію хлорид; сахароза; вода для ін'єкцій.

Склад вакцини Pfizer-BioNTech/Comirnaty

Діюча речовина: мРНК — молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, необхідні для формування імунної відповіді

Допоміжні речовини:

ALC-0315, ALC-0159 і холестерол — ліпідні частинки, які формують захисний бар'єр навколо активного інгредієнта і забезпечують його доставку у клітини;

DSPC — фосфоліпід, який стабілізує ліпідний бішар і пришвидшує вивільнення активного компонента, а тому підсилює його дію;

дигідрат фосфату натрію та дигідрат фосфату калію — буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб рівень кислотності збігався з рівнем нашого тіла;

натрію хлорид і калію хлорид — є розчинниками і коригують сольовий баланс вакцини;

сахароза — запобігає замерзанню та стабілізує вакцину;

вода для ін'єкцій.

Склад вакцини CoronaVac/Sinovac Biotech

Діюча речовина: інактивований вірус SARS-CoV-2.

Допоміжні речовини:

гідроокис алюмінію — пришвидшує та підсилює дію активного компонента;

гідрофосфат натрію 12-водний та гідрофосфат натрію моногідрат — буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб її кислотний рівень збігався з рівнем нашого тіла;

натрію хлорид — є розчинником і коригує сольовий баланс вакцин.

Склад вакцини Moderna/Spikevax

Діюча речовина: матрична рибонуклеїнова кислота (мРНК)

Допоміжні речовини:

ліпіди (SM-102, поліетиленгліколь [PEG] 2000, димірістоілгліцерин [DMG], холестерин та 1,2-дистеароіл-sn-гліцеро-3. -фосфохолін [DSPC]),

трометамін,

гідрохлорид трометаміну,

оцтова кислота,

ацетат натрію

сахароза.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусної інфекції COVID-19.