Немає щеплення - немає роботи: українців карають відстороненням за відсутність вакцинації

В Україні без вакцинації не пускають на роботу / Фото Reuters

Невакциновані чиновники та працівники освіти з понеділка, 8 листопада, будуть відсторонені від роботи, заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Він нагадав про набрання чинності наказу Міністерства охорони здоров'я Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням.

Працівники цих організацій, які станом на 8 листопада 2021 року не матимуть хоча б одного щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати до моменту отримання щеплення", - сказав він на брифінгу в понеділок.

Ляшко нагадав, що йдеться про працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, працівників місцевих держадміністрацій та їх структурних підрозділів, а також освітніх установ.

Що буде з зарплатами і стажем відсторонених

Зарплата при цьому не буде зберігатися і стаж не буде нараховуватися. Працювати з дому відстороненим працівникам теж не можна. Відзначається, що без роботи вони будуть сидіти, поки не вакцинуються. Їхні обов'язки протягом цього часу переведуть на вакцинованих колег, яким за це доплачуватимуть.

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До слова, крім вакцинованих до роботи повинні допустити перехворіли або мають протипоказання до щеплень. Але вони повинні пред'явити або сертифікат про одужання в додатку дія, який на цьому тижні тільки почнуть тестувати, або довідку від лікаря. Втім, її формат досі не затвердили, передає ТСН.

Лікарняні при відстороненні від роботи через відмову від вакцинації не будуть оплачуватися.

Кому і як можна уникнути відсторонення

Міністр підкреслив, що працівники, які мають протипоказання до вакцинації і надали відповідний медичний висновок, не можуть бути відсторонені від роботи.

Медичний висновок з тримісячним терміном дії може отримати людина, яка перехворіла COVID-19.

Тому за наявності такої довідки підстав для його відсторонення від роботи не буде.

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Раніше повідомлялося, що список професій, що підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19, будуть поступово розширять. Йдеться про включення до переліку працівників сфери соціальних послуг, установ захисту прав дітей, реабілітаційних установ, а також підприємств критичної інфраструктури.

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