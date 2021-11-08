УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Нова партія вакцини Pfizer вже в Україні: у МОЗ уточнили кількість доз

8 листопада 2021, 11:35

Додаткова партія препарату американської компанії Pfizer придбана за кошти державного бюджету.

Вакцина Пфайзер (Pfizer)
Україна отримала 1 400 000 доз вакцини Pfizer / GettyImages

На територію України привезли нову партію американської вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer. Препарат прибув в країну на вихідних. Загальна кількість вакцин - 1 400 000. Вакцина придбана за рахунок держбюджету. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.читайте такожМОЗ схвалило вакцинацію дітей від COVID-19: колотимуть Pfizer у віці від 12 до 17 років

Під час свого брифінгу в понеділок, 8 листопада, він розповів про те, що ще на вихідних в Україну надійшла нова партія американської вакцини Pfizer.

"На вихідних доставлена чергова партія вакцини Pfizer", - сказав Ляшко.

Також він підкреслив, що кількість вакцин складає 1 400 000 доз. Препарат придбано за кошти державного бюджету.

Вакцини від коронавірусу в Україні

У ФРН 24 жовтня заявили про те, що Берлін офіційно передав Києву 1 500 000 доз вакцини проти COVID-19 AstraZeneca. Препарати отримані українською державою на безкоштовній основі.

Реклама

Дивіться відео ТСН - МОЗ дозволив прищеплювати вакциною Pfizer дітей від 12 років

У Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що держава має намір утилізувати близько 500 тисяч вакцин компанії AstraZeneca. Флакони з препаратом не були використані, а їх термін придатності закінчується 31 грудня 2021 року.

У МОЗ 7 листопада оголосили про те, що Україна отримала 2 930 000 доз американської вакцини Moderna. Препарат передано безоплатно в рамках міжнародної програми допомоги COVAX.

viber
МОЗ новини України Віктор Ляшко вакцина Pfizer
Зараз ви переглядаєте новину «Нова партія вакцини Pfizer вже в Україні: у МОЗ уточнили кількість доз». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Українців здивували новим тарифом на газ: хто і коли зможе заощадитиУкраїнців здивували новим тарифом на газ: хто і коли зможе заощадити Як прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік ТиграЯк прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік Тигра Чи може початися світова війна через УкраїнуЧи може початися світова війна через Україну Галицький русофоб-націоналіст у кріслі міністра оборони України - це вже непоганоГалицький русофоб-націоналіст у кріслі міністра оборони України - це вже непогано Постріл "Байрактара" влучив у плани Кремля дотиснути УкраїнуПостріл "Байрактара" влучив у плани Кремля дотиснути Україну
13:10

Анастасія Приходько розкрила справжню причину відходу з політики

13:06

4-річна дитина замерзала, поки його мати валялася під будинком: деталі НП у Львові

12:55

Расистський скандал в УПЛ: "відмітився" провідний гравець Динамо та збірної УкраїниВідео

12:47

Любовний гороскоп на тиждень 8-14 листопада: розставання, службовий роман або щасливі зміниВідео

12:40

Кожен третій - щеплений від COVID-19: в Україні прогнозують стрімке зростання вакцинаціїВідео

Реклама
12:38

Пандемія СOVID-19 - не межа: Білл Гейтс попередив про біотеракти і нові загрозиВідео

12:31

У Зеленського попередили про російське вторгнення і пояснили перекидання військ РФВідео

12:18

Обслуговування по-київськи: Лесю Нікітюк нагодували супом зі склом

12:16

Життя на карантині: психолог розповіла, як зробити, щоб дистанційка не перетворилася на пекло

12:16

У чому зустрічати Новий рік 2022, щоб задобрити Чорного Водяного ТиграФото

12:07

Загадкова смерть музейника зі Львова: у поліції розкрили перші подробиці

11:56

У Дніпрі новонародженому хлопчику провели складну операцію: серце зупинили на 5 годин

11:55

У Києві на Оболоні жінка влаштувала зоопарк у маленькій квартирі: фото бідних тварин

11:43

Немає щеплення - немає роботи: українців карають відстороненням за відсутність вакцинаціїВідео

11:35

Нова партія вакцини Pfizer вже в Україні: у МОЗ уточнили кількість дозВідео

11:28

В Україну завезли курятину із сальмонелою: де небезпечно купуватиВідео

11:22

Чиновники пояснили, чому вчителям без щеплення не сплатять лікарняні та не нараховуватимуть стаж

11:19

Надя Дорофєєва показала жахливі гематоми на руках і розповіла про екстрену госпіталізацію

11:17

Олександр Корнієнко склав повноваження голови партії "Слуга народу"

11:08

У Дніпрі маршрутка влетіла в сім'ю з дитиною: батько побив водія прямо в кабініВідео

Реклама
11:00

Довідки про ПЛР-тест та одужання від коронавірусу: у Мінцифрі попередили українцівВідео

10:58

Нова атака коронавірусу: в Україні розширили "червону" зонуВідео

10:50

Чи можна перейти з пенсії по інвалідності на пенсію за віком: у ПФУ дали відповідь

10:31

Відмовили в госпіталізації та кисневому концентраторі: в Одесі страшною смертю померла пенсіонеркаВідео

10:27

"Неосвічена": у Києві хамувата відвідувачка влаштувала скандал в аптеці через маскуВідео

10:11

Місячний гороскоп на тиждень 8-14 листопада: плітки, інтриги або впливовий покровительВідео

10:05

Чемпіона з джиу-джитсу вбили ножем у серце в Києві: його батько каже, що конфлікт був через мову

10:04

"Сумні очі, посивіле волосся": у Мережі "спіймали" Зеленського на першій сивині в зачісці

09:54

"Операція успішна": Усик інкогніто скупився в супермаркетіВідео

09:54

Разумков опублікував список з 25 нардепів, які увійшли до його міжфракційного об'єднанняВідео

09:38

Мама Ілона Маска вийшла на публіку в розкішній сукні від української дизайнеркиВідео

09:03

Фінансовий гороскоп на тиждень 8-14 листопада: ризик пограбування або успіх в грошових питанняхВідео

08:51

Локдаун на Новий Рік: українців попередили про затяжний карантинВідео

08:40

У Скорпіонів - ризик аварій, у Тільців - весілля: гороскоп на 8 листопада 2021 для знаків ЗодіакуВідео

08:27

Різкий спад нових випадків COVID-19 в Україні: у МОЗ оновили статистику

08:12

Мєшков "посватався" до Зарицької на паркеті шоу Танці з зіркамиВідео

07:58

Нещеплених українців усувають від роботи: що відбувається після посилення карантинуВідео

07:45

Тенденції кадрової політики ЗеленськогоПогляд

07:22

В Україну йдуть морози: названо датуВідео

07:10

Крах "Нормандії" і діалогу щодо Донбасу: у Росії вибухнули ультиматумом на адресу ЗеленськогоВідео

Реклама
06:37

Заступник директора Львівського Історичного музею виїхав з дому і зник, його знайшли мертвим

06:25

Економіці "дрібних крамарів" енергетика не потрібнаПогляд

05:28

Різке похолодання прийде раптово: коли та де вріжуть снігопадиВідео

05:02

Росія стягує війська до кордонів України: експерт пояснив плани Кремля

04:22

Науковці назвали головні симптоми коронавірусу у вакцинованихВідео

03:51

Названо продукти, від яких краще відмовитися у холодну пору року

03:19

День ангела Дмитра - прикольні картинки і сердечні привітання

02:44

Опубліковано рейтинг найкращих Android-смартфонів за співвідношенням ціна/якість

02:17

8 листопада - День перших ознак зими: якою буде погода в Україні цієї зими - морози та снігопади

01:46

Суїцид після коронавірусу: експерт розкрила картину, що лякає

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти