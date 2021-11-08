Нова партія вакцини Pfizer вже в Україні: у МОЗ уточнили кількість доз

Україна отримала 1 400 000 доз вакцини Pfizer / GettyImages

На територію України привезли нову партію американської вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer. Препарат прибув в країну на вихідних. Загальна кількість вакцин - 1 400 000. Вакцина придбана за рахунок держбюджету. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.читайте такожМОЗ схвалило вакцинацію дітей від COVID-19: колотимуть Pfizer у віці від 12 до 17 років

Під час свого брифінгу в понеділок, 8 листопада, він розповів про те, що ще на вихідних в Україну надійшла нова партія американської вакцини Pfizer.

"На вихідних доставлена чергова партія вакцини Pfizer", - сказав Ляшко.

Також він підкреслив, що кількість вакцин складає 1 400 000 доз. Препарат придбано за кошти державного бюджету.

Вакцини від коронавірусу в Україні

У ФРН 24 жовтня заявили про те, що Берлін офіційно передав Києву 1 500 000 доз вакцини проти COVID-19 AstraZeneca. Препарати отримані українською державою на безкоштовній основі.

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У Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що держава має намір утилізувати близько 500 тисяч вакцин компанії AstraZeneca. Флакони з препаратом не були використані, а їх термін придатності закінчується 31 грудня 2021 року.

У МОЗ 7 листопада оголосили про те, що Україна отримала 2 930 000 доз американської вакцини Moderna. Препарат передано безоплатно в рамках міжнародної програми допомоги COVAX.