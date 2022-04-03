Дітей розлучають з батьками: близько 40 тисяч маріупольців окупанти вивезли в РФ-Денисова

Людмила Денисова / УНІАН

Близько 40 тисяч жителів Маріуполя були насильно вивезені окупантами в Росію або на території Донецької області, яка контролюється бойовиками "ДНР". Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

Денисова також повідомила, що при цьому деяких дітей розводять з батьками.

"З лікарні в Маріуполі вивезено 17 дітей, які перебували на лікуванні. Їхні батьки залишилися і були евакуйовані в місто Запоріжжя", - розповіла чиновниця.

Денісова повідомила, що частина примусово депортованих маріупольців була виявлена в Естонії, куди їм вдалося перебратися з меж РФ. Крім жителів Маріуполя, таким же чином в Естонію через територію Росії дісталися люди з Херсонщини, Харківщини, Луганщини. Частина таких осіб, за їхніми словами, самі прийняли рішення їхати через Росію, тому що не могли виїхати в бік західної України. У той же час були і такі люди, яких примусово направили в Росію, а потім дозволили їхати в будь-якому напрямку.

"Країна-окупант РФ грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції Про захист цивільного населення під час війни, що забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території", ‒ підсумувала український омбудсмен.

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Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що ЗСУ чекають важкі бойові зіткнення з російською окупаційною армією за східні, південні області та Маріуполь.

Армія українців у результаті звільнять українські території, каже Арестович, але це буде вкрай нелегке завдання. Після таких боїв у армії РФ не залишиться резервів.