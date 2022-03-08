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Це розриває серце: світ вразили кадри з 5-річним хлопчиком з України на кордоні з Польщею

8 березня 2022, 08:37

В руках у малюка лише пакет з іграшкою і щось солодке. Дитина рішуче йде вперед і плаче. Невідомо, чи був хлопчик сам або десь поруч були батьки.

дитина, біженці
Про батьків цього хлопчика нічого невідомо / скріншот

На кордоні з Польщею в пункті пропуску Медика помітили маленького хлопчика, який йшов сам фоні інших людей і плакав. Кадри з дитиною, яка змушена тікати з України через розв'язану Путіним війну, опублікували майже всі західні ЗМІ.

На відео - наляканий і втомлений хлопчик років п'яти. Він тепло одягнений, а в руках тримає тільки пакет з іграшкою і щось солодке. Дитина рішуче йде вперед і плаче, потім зупиняється, дивиться спочатку під ноги, а потім перед собою. На цьому кадри обриваються. Невідомо, чи була ця дитина сама або десь поруч були його батьки.

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Український нардеп Олексій Гончаренко, який поширив ролик у своєму Telegram-каналі, підкреслив, що земляки повинні знайти хоч якусь інформацію про хлопчика та його рідних.

Дитина вже стала і героєм малюнків. Грузинська художниця Ненсі Воланд зобразила його на постері. Хлопчик несе в пакеті "надію" на тлі жнив і зоряного неба в кольорах прапора України.

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"Я зовсім не вміла малювати. Не знала, як вмістити все зло і печаль цієї війни в одне фото, але сьогодні вранці натрапила на відео цього малюка. Для скількох дітей не зняли відео, ми не знаємо, а в цей час вони будуть витрачати свої надії та мрії ось в таких парках", - написала у Facebook авторка.

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Фото facebook.com/nancy.woland

Відео з українським хлопчиком опублікував у Twitter міськреспондент CNN Джош Кемпбелл. Як відреагували в Мережі:

  • "Він йшов попереду дорослих, тому не думайте, що він був один - але ці сцени все одно засмучують мене";
  • "Бідна дитина. Це розриває серце";
  • "Він виглядає таким втомленим, переляканим, шокованим. Щоразу, коли я бачу це, озираюся в пошуках його мами або дорослих, з якими він знаходиться, і не можу їх знайти... Всього кілька днів тому у цієї милої дитини був будинок і нормальне дитинство";
  • "Це мене спустошило, зламало".
  • "Покажіть це відео Байдену, коли він буде говорити про безпольотну зону. Це занадто".
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Раніше стало відомо, що 11-річний українець самостійно дістався із Запоріжжя до Словаччини. У нього були лише документи і номер телефону на руці.

Як повідомляв Главред, ЄС очікує переміщення понад семи мільйонів українців внаслідок повномасштабної війни Росії.

За даними ООН, якщо війна продовжиться, "буде близько 18 мільйонів українців, які постраждають в гуманітарному плані, будь-то в самій Україні або в сусідніх країнах".

Нагадаємо, що біженці з України отримали право жити в ЄС упродовж трьох років.

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