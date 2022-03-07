З номером телефону на руці: 11-річний українець самостійно дістався із Запоріжжя до Словаччини

11-річний українець самостійно дістався із Запоріжжя до Словаччини| Facebook МВС Словаччини

11-річний хлопчик сам зміг добратися із Запоріжжя до українсько-словацького кордону, там йому допомогли волонтери.

Дитина була змушена тікати від війни. Про це повідомили на сторінці Міністерства внутрішніх справ Словаччини у Facebook.

При цьому батьки хлопчика були змушені лишитися в Україні, зазначили у внутрішньополітичному відомстві Словаччини. Дитина перейшла кордон, маючи із собою лише поліетиленовий пакет і паспорт. У нього на руці був написаний номер телефону – за ним він зв’язався із родичами, які його забрали.

Facebook МВС Словаччини

Волонтери, які зустріли хлопчика, були здивовані тим, настільки він безстрашно поводився у цій складній ситуації.

"Волонтери охоче про нього подбали, забрали в тепло та надали їжу та напої, які також запакували для подальшої подорожі. Він підкорив усіх своєю посмішкою, безстрашністю та рішучістю гідним справжнього героя", – зазначається у повідомленні.

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Facebook МВС Словаччини

Нагадаємо, на тлі війни Україну вже покинули понад 1,2 мільйона осіб станом на 5 березня. З них більше половини перебралися до Польщі, інші вирушили в сусідні країни, включаючи Угорщину, Словаччину, Молдову та Румунію.

Також повідомлялася, що російські окупанти цілеспрямовано обстрілюють мирних жителів Ірпеня під Києвом, які намагаються покинути місто, тікаючи від бойових дій. У суботу, 6 березня, під мінометним вогнем загинула родина.

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