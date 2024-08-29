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Жахливі наслідки обстрілу: в Україні порушено роботу 4-х енергоблоків АЕС - МАГАТЕ

Юрій Берендій
29 серпня 2024, 14:36
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Внаслідок російського обстрілу порушено роботу трьох енергоблоків Рівненької АЕС та одного енергоблоку Южноукраїнської атомної станції, йдеться у зверненні.
Жахливі наслідки обстрілу: в Україні порушено роботу 4-х енергоблоків АЕС - МАГАТЕ
Внаслідок російських ударів від мережі відключались 4 блоки АЕС / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

26 серпня російській окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по території України. Ціллю ворога стала енергетична інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу було порушено роботу чотирьох енергоблоків на українських АЕС. Про це повідомляє Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні у зверненні до МАГАТЕ.

В офіційній ноті постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні повідомляється, що о 08:58 були відключені енергоблоки №1, 3 і 4 на Рівненській АЕС, а о 17:05 через коливання в енергосистемі України, спричинені російською атакою, відключився енергоблок №3 на Південноукраїнській АЕС.

"Водночас о 09:05 за східноєвропейським часом енергоблоки Південноукраїнської атомної електростанції знизили потужність до сумарного рівня 1 800 мегаватів", – йдеться в офіційній ноті.

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У ноті підкреслюється, що Російська Федерація продовжує цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру України, намагаючись порушити роботу атомних електростанцій, які забезпечують більшу частину електроенергії в країні.

"Ці атаки становлять серйозну загрозу для стабільності роботи ядерних об'єктів України та безпеки мільйонів людей", - йдеться у заяві.

Україна закликає МАГАТЕ негайно проінформувати про це всіх членів організації.

Крім того, глава Офісу президента Андрій Єрмак реагуючи на російський ядерний терор наголосив, що Росія несе загрозу для всього світу.

"Їх удари по енергетиці - це більше, ніж терор цивільних. Це свідоме рішення режиму Путіна погрожувати світу ядерною катастрофою", - написав він у своєму Telegram.

Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО відзначив важливість заяви МАГАТЕ щодо порушення роботи українських АЕС внаслідок російського ракетно-дронового удару 26 серпня.

Він зазначив, що Росія цілеспрямовано готується до ядерної провокації з використанням АЕС, але поки не знає, як обґрунтувати свої дії перед міжнародною спільнотою. Однак, усі ознаки підготовки до такого сценарію вже наявні.

"І навіть намагається використати МАГАТЕ, викрививши їх візит на Курську АЕС. Запобігти цьому можливо, зокрема, і за участі МАГАТЕ. Моніторинг в режимі лайв ситуації на українських АЕС, зокрема під час російських обстрілів, вважаю, суттєво допоміг би. Бо це питання не тільки України, але і Європи також. Україна ж не несе загрози Курській АЕС", - написав він.

Жахливі наслідки обстрілу: в Україні порушено роботу 4-х енергоблоків АЕС - МАГАТЕ
Звідки РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Масований обстріл України 26 серпня - що відомо про наслідки

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 серпня Росія завдала наймасштабнішого удару по Україні, випустивши 127 ракет і 109 ударних дронів, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Ціллю атак стали об'єкти критичної інфраструктури.

Україна готує відповідь на цю масовану атаку, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Міністр енергетики Герман Галущенко додав, що російські атаки були спрямовані на енергетичну інфраструктуру, і ситуація залишається складною. Він наголосив, що Росія прагне залишити Україну без електроенергії.

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