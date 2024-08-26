'Путін - хвора істота' - Зеленський розповів про наслідки ракетного обстрілу

Президент Володимир Зеленський розповів деталі сьогоднішнього комбінованого обстрілу України росіянами.

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Президент про ранковий обстріл / Фото: колаж Главред: ДСНС, Вікіпедія

Сьогоднішня ранішня атака стала однією із наймасштабніших за всю історію теперішньої війни Росії проти України. Наразі триває ліквідація наслідків . Про деталі обстрілу президент Володимир Зеленський розповів у своєму Telegram.

"Зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару. Це був один з найбільших ударів - комбінований. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні "шахедів", - заявив президент.

Також він зазначив, що цей удар був таким же "підлим", як і раніше, адже росіяни знову били по критичній інфраструктурі. Від Харкова до Львова регіони України зазнали ударів російськими ракетами та "шахедами".

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"На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених - усім надається необхідна допомога", - заявив Зеленський.

Зеленський про обстріл України / фото: скриншот з відео

Крім того, глава держави розповів про руйнування та зазначив, що є влучання у об'єкти критичної інфраструктури та енергетики.

"Путін собі не зраджує: це хвора істота – всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло: він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор", - заявив президент України.

Ракетна атака по Україні - останні новини

Нагадаємо, вранці, 26 серпня росіяни масовано атакували регіони України ракетами та безпілотниками. Внаслідок удару у багатьох містах відключили водопостачання та електроенергію.

Стало відомо, що Київщину окупанти атакували ракетами та "Кинджалами", силами ППО над Києвом було знищено майже півтора десятка російських ракет.

Також повідомлялось, що для удару по Україні вперше за тиждень російські кораблі вийшли з Новоросійська та здійснили пуски ракет.

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