Встиг тільки сказати "Слава Україні!": у Маріуполі оточений окупантами прикордонник підірвав себе

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10 квітня в Маріуполі старший офіцер прикордонних військ України підірвав себе на радіостанції, щоб вона не дісталася російським загарбникам.

Як повідомляє радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, його останніми словами були "Слава Україні!".

"За попередніми даними сьогодні в Маріуполі один із старших офіцерів Прикордонних військ, будучи оточений ворогами і поранений, підірвав себе разом з радіостанцією, щоб вона не дісталася противнику. Останніми словами в радіостанції були "Слава Україні!". Низький уклін, повага і честь нашим прикордонникам", - сказав Арестович.

Наступ на Харків

Російським військам під Харковом найближчим часом буде дуже складно продовжувати наступ, каже Арестович. Згідно з прогнозом погоди, протягом десяти днів йтимуть дощі.

"У районі Харкова противник зосередив резерви, підтягує ремонтні підрозділи, які повинні забезпечити введення нових сил і підрозділів Збройних сил Російської Федерації в бій. Але там навіть погода за нас, в найближчі 10 діб прогноз погоди - це опади, причому має випасти 50 мм. це означає, що противнику буде дуже важко наступати, тому що розмокне земля", - зазначив він.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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