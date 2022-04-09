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Доля наступної стадії війни вирішиться найближчим часом: Арестович озвучив терміни

9 квітня 2022, 16:41

Загарбники програли на шести напрямках, тому зосередилися на головній меті.

Арестович, війна
Арестович / Reuters, Офіс президента

Росія несе занадто великі втрати серед особового складу і вже небоєздатна. Як заявив радник глави Офісу президента Алексей Арестович, протягом наступних двох тижнів на Донбасі відбуватимуться важкі бої, які визначать долю наступної фази війни з Російською Федерацією.

Загарбники програли на шести напрямках, тому зосередилися на головній меті - захопити Донбас.

"Судячи з того, скільки людей вони кидають туди, політичне керівництво ставить завдання досить жорстко. Путін почав кампанію з дев'яти операційних напрямків - Київ, Чернігів, Суми, Харків, Луганська і Донецька області, Маріуполь, Херсон, Мелітополь, Запоріжжя. Зараз вона йде тільки по двох. Зона ООС, Маріуполь і трохи в бік Запоріжжя та Херсона. На шести напрямках вони зазнали поразки. Вони не мають сил наступати", - розповів радник глави ОП.

За його словами, спроби провести приховану мобілізацію для компенсації втрат провалилися, тому окупанти досі відчувають нестачу техніки та особового складу.

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Війна Росії та України

Держава-агресор Росія напала на Україну 24 лютого. Війна триває. У Міноборони України сказали, що окупанти завершили першу фазу військових дій, працюють над перегрупуванням і збираються організувати ще один наступ. Їх мета - захоплення всього Донбасу. Напевно загарбники спробують взяти під контроль і Харків, однак завдання навряд чи вдасться реалізувати.

В оборонному відомстві уточнили, що Росія змінила план з наступу на Україну. Ворог не очікував грамотно організованої оборони від українських сил. Тепер він змінює тактику, аналізує помилки і збирається знову атакувати.

Генерал США Майкл Міллі вважає, що війна Москви проти Києва може стати тривалою і виснажливою. Обидві сторони відступати не мають наміру. На його думку, перемогою української сторони стало б відновлення територіальної цілісності України в рамках кордонів 1991 року.

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війна в Україні Олексій Арестович війна Росії та України
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