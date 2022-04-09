Доля наступної стадії війни вирішиться найближчим часом: Арестович озвучив терміни

Загарбники програли на шести напрямках, тому зосередилися на головній меті.
Росія несе занадто великі втрати серед особового складу і вже небоєздатна. Як заявив радник глави Офісу президента Алексей Арестович, протягом наступних двох тижнів на Донбасі відбуватимуться важкі бої, які визначать долю наступної фази війни з Російською Федерацією.
Загарбники програли на шести напрямках, тому зосередилися на головній меті - захопити Донбас.
"Судячи з того, скільки людей вони кидають туди, політичне керівництво ставить завдання досить жорстко. Путін почав кампанію з дев'яти операційних напрямків - Київ, Чернігів, Суми, Харків, Луганська і Донецька області, Маріуполь, Херсон, Мелітополь, Запоріжжя. Зараз вона йде тільки по двох. Зона ООС, Маріуполь і трохи в бік Запоріжжя та Херсона. На шести напрямках вони зазнали поразки. Вони не мають сил наступати", - розповів радник глави ОП.
За його словами, спроби провести приховану мобілізацію для компенсації втрат провалилися, тому окупанти досі відчувають нестачу техніки та особового складу.
читайте такожІншого вибору немає: Зеленський пояснив, навіщо Україні потрібні переговори з Путіним
Війна Росії та України
Держава-агресор Росія напала на Україну 24 лютого. Війна триває. У Міноборони України сказали, що окупанти завершили першу фазу військових дій, працюють над перегрупуванням і збираються організувати ще один наступ. Їх мета - захоплення всього Донбасу. Напевно загарбники спробують взяти під контроль і Харків, однак завдання навряд чи вдасться реалізувати.
В оборонному відомстві уточнили, що Росія змінила план з наступу на Україну. Ворог не очікував грамотно організованої оборони від українських сил. Тепер він змінює тактику, аналізує помилки і збирається знову атакувати.
Генерал США Майкл Міллі вважає, що війна Москви проти Києва може стати тривалою і виснажливою. Обидві сторони відступати не мають наміру. На його думку, перемогою української сторони стало б відновлення територіальної цілісності України в рамках кордонів 1991 року.
Читайте також:
- Ще одна війна Росії проти України неминуча: Арестович назвав терміни нового вторгнення
- У Путіна саркома: Арестович назвав страшний діагноз російського диктатора
- "Пройшли Ізюм, добивають Маріуполь": Арестович назвав напрямок нового удару РФ