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Окупанти накопичують сили в Білорусі і готуються взяти Київ: ЗСУ зміцнюють лінію оборони

10 квітня 2022, 13:25

У селі Мощуни Київської області люди продовжують розбір завалів, після приходу окупантів.

військові, війна в Україні
Війна в Україні / Офіс президента

Війна в Україні триває, а російські окупанти накопичують сили в білоруському Гомелі, щоб почати нову атаку на Київ. За даними української розвідки, ворог не планує відступати.

Збройні Сили України стали зміцнювати лінію оборони.

А в селі Мощуни Київської області люди продовжують розбір завалів, після приходу окупантів.

"На згарищі свого будинку Олександр вже кілька годин шукає останки своєї дружини. Чоловіка досі трясе від пережитого, тому просить не показувати його обличчя. Шкодує, що як належне поховати дружину так і не зміг. Жінка до війни тяжко захворіла. А тиждень під вогнем окупанта став останнім у її житті. Вона померла у власній спальні будинку, яке сім'я будувала все своє життя. Але поховати її чоловік не встиг - в будинок прилетів снаряд. А після того, чоловіка евакуювали. У той день, при евакуації вона з ранку ще воду пила. А потім її не стало", - згадує чоловік.

Кожен будинок в Мощуні або зруйнований, або пошкоджений. Де була церква, тепер - згарище. Від неї залишилися хіба що дзвони.

Після себе окупанти залишили справжній смітник.

"Мені здається вони все це спеціально робили через те, що ми краще живемо, ніж вони", - кажуть місцеві жителі.

Маленьке селище на північній Київщині стало стратегічним - на горизонті аеропорт Антонов у Гостомелі. Він за задумом росіян повинен був стати плацдармом для висадки десанту в столицю.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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