ЗСУ йдуть вперед на трьох напрямках і звільняють захоплені РФ території

Просунулися вперед війська ударного угруповання Сил оборони України, повідомив Андрій Ковальов.

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У Генштабі розповіли про просування вперед / 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, Українська Добровольча армія

Збройні сили України йдуть вперед в ході наступальної операції на Бердянському напрямку, заявив представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

В ході ведення наступальної операції в Таврійському і Донецькому операційних районах війська ударного угруповання Сил оборони України за минулу добу на Бердянському напрямку просунулися на відстань від 500 метрів до 1 кілометра, розповів він під час прямого включення в Military Media Center.

"Площа території, взятої під контроль, склала до трьох квадратних кілометрів", — зазначив він.

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Подробиці просування ВСУ

У свою чергу заступник міністра оборони Ганна Маляр уточнила, як просувається наступ ЗСУ.

Що відбувається на фронті:

Бахмутський напрямок - просування наших військ за минулу добу склало - 250 метрів;

Торецький напрямок - просування наших сил склало - 200 метрів;

Бердянський напрямок - просування ЗСУ до 1 км, площа звільненої території до 3 квадратних км;

Тривають бої в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, а також поблизу Макарівки на Оріховському напрямку.

ВСУ просунулися на декількох напрямках / t.me/annamaliar

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ звільнили село Нескучне на Донеччині. Над населеним пунктом вже розвивається український прапор.

Село звільнили бійці з 7-го окремого батальйону "Арей" 129-ї бригади ТрО, 3-го окремого батальйону "Волинь" та інших підрозділів.

Крім того, українські військові звільнили село Благодатне на Донеччині. В ході операції бійці ЗСУ взяли окупантів в оточення. Про це заявив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Як уточнили в Інституті вивчення війни, Збройні Сили України успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою, а також просунулися на запорізькому та Донецькому напрямках.

Українські сили досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки, оскільки російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк станом на 11 червня. Геолокаційні кадри показують, що українські війська здійснили незначне просування на південь від Невельського (13 км на північний захід від Авдіївки).

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