У Міноборони підтвердили контрнаступ: ЗСУ звільнили Макарівку

Українські військові просунулися на півдні на 300-1500 метрів.

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ЗСУ пішли у контрнаступ на Донеччині / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Українські військові контрнаступають у Донецькій області і звільняють українські населені пункти від російських окупантів. У Міноборони заявили, що ЗСУ деокупували Макарівку Донецької області. Про це на своїй сторінці в Telegram заявити заступник Міністра оборони Ганна Маляр.

За її даними, ЗСУ просунулися в районі Берховського водосховища на 250 метрів.

На півдні українським військовим вдалося просунутися на двох напрямках - від 300 до 1500 метрів. При цьому українські захисники не втратили не однієї своєї зайнятої позиції.

У Міноборони також підтвердили звільнення Благодатного у Донецькій області.

Дивіться відео, як ЗСУ звільнили Благодатне:

Також повідомлялося про визволення села Нескучне.

Контрнаступ ВСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи заяви пропагандистів Росії про, мовляв, "початок контрнаступу ЗСУ", сказав, що такі відомості не відповідають дійсності. За словами Данілова, ворог переплутав окремі операції армії України з контрнаступом. Масштабна операція ще попереду.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що сили оборони України на поточний момент проводять оборонні та наступальні дії, щоб перевірити оборонні лінії загарбників РФ. Коли і де будуть наступати ЗСУ, вже вирішено на Ставці верховного головнокомандувача військами Володимира Зеленського.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ ведуть наступ на чотирьох напрямках. За інформацією аналітиків, українські війська просунулися під Бахмутом, на заході Донецької області і в Запорізькій області.

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