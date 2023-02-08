Керовані ракети, Gepard і Pioneer: що Німеччина надасть Україні до кінця лютого

Додаткову військову техніку передадуть у березні. Зокрема, в Україну доставлять мостоукладачі типу Biber.

Зенітна самохідна артилерійська установка Gepard / bundeswehr.de

Україна до кінця поточного місяця отримає від Німеччини боєприпаси і кілька видів військової техніки.

Зокрема, планується надання Україні більшої кількості керованих ракет. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва, пише Handelsblatt.

Крім керованих ракет, також планують надати п’ять зенітних самохідних артилерійських установок (ЗСУ) Gepard і п'ять інженерних машин Pioneer 2A1 Dachs.

Також у березні планують надати п'ять мостоукладачів типу Biber.

Нагадаємо, у вівторок, 7 лютого, з візитом до Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він зустрівся зі своїм колегою Олексієм Резніковим і оголосив, що Україна отримає від групи кількох європейських країн, зокрема, понад 100 основних бойових танків старішого типу Leopard 1A5. Також він сказав, що танки Leopard 2A6 прибудуть в Україну до кінця березня цього року.

Що таке Gepard Gepard – німецька зенітна самохідна артилерійська установка виробництва компанії Krauss-Maffei в співпраці з іншими підприємствами. Gepard базується на шасі Leopard 1 і оснащена двома 35-міліметровими гарматами і радаром. Установка призначена для захисту бронетанкових колон на марші та стаціонарних об'єктів від атак з вертольотів та літаків на малих і надмалих висотах вдень і вночі за будь-яких погодних умов та в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника, пише Вікіпедія.

Україна отримає танки Leopard 1

Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив надання Україні 178 бойових сучасних танків Leopard 1. Перша партія такої військової допомоги повинна прибути у нашу державу влітку цього року, інша частина – у 2024 році.

У той же час уряд Німеччини схвалив ще одне рішення для України. Як повідомляє пресслужба уряду ФРН, тепер офіційно дозволений експорт бойових танків Leopard 1 A5 Україні від інших країн.

Стало відомо, що Данія передасть для використання на фронті українськими військовими танки Leopard 1A5, які вже зняті з озброєння данської армії. Такі танки старішого виробництва, і вони вже не використовуються збройними силами Данії. Очікується, що перші такі танки надійдуть упродовж кількох місяців.

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