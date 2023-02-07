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Перевершать Т-64 і Т-72: Жданов описав переваги танків Leopard 1A5, які отримає Україна

7 лютого 2023, 22:04
Боєприпасів для таких танків вистачить, адже для них підходять такі ж снаряди, як до танків М60. Запас таких боєприпасів дуже великий у США.
Танк Leopard 1A5, Олег Жданов
Жданов описав переваги танків Leopard 1A5/ Вікіпедія, скрін

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що танки Leopard 1A5 дуже допомогли б українським військовим на полі бою. Такі танки набагато кращі за Т-64 чи Т-72.

Проте питання у тому, скільки таких танків нам дадуть західні партнери і чи дадуть взагалі, зазначає експерт. Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"У версії 1А5 стоїть система управління вогнем, до нього є боєприпаси. Але ми не знаємо, скільки нам їх дадуть. Якщо нам дадуть Leopard 1A5 багато – це буде дуже добре", – зазначає він.

Жданов нагадав, що Німеччина уже пообіцяла дати Україні 178 танків Leopard 1. Проте, за його словами, це не станеться завтра, адже багато з цих танків потребують ремонту. Вони стоять на зберіганні.

"В принципі, це добре, і в якості гармати – це добре. І боєприпаси до цих танків є. Особливо вони є у США. У версії А5 танк Leopard 1 дуже навіть непоганий і може конкурувати з Т-64 та Т-72", – пояснив експерт.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Він додав, що про боєприпаси хвилюватися не варто, адже до танків Leopard 1A5 підходять снаряди від старішого танка М60, а таких снарядів дуже багато у США.

"І, до речі, боєприпаси знайшли. Експерти журилися, що можуть бути проблеми з боєприпасами, тому що старий танк, давно не випускається, і боєприпаси до нього теж. Так ось нагадали, що гармата на ньому стоїть така ж сама, як на танку М60 – попереднику, ще більш ранній версії. І таких боєприпасів, особливо у Сполучених Штатах, лишилося ще дуже багато", – пояснив експерт.

Україна отримає танки Leopard 1

Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив надання Україні 178 бойових сучасних танків Leopard 1. Перша партія такої військової допомоги повинна прибути у нашу державу влітку цього року, інша частина – у 2024 році.

У той же час уряд Німеччини схвалив ще одне рішення для України. Як повідомляє прес-служба уряду ФРН, тепер офіційно дозволений експорт бойових танків Leopard 1 A5 Україні від інших країн.

Стало відомо, що Данія передасть для використання на фронті українськими військовими танки Leopard 1A5, які вже зняті з озброєння данської армії. Такі танки старішого виробництва, і вони вже не використовуються збройними силами Данії. Очікується, що перші такі танки надійдуть упродовж кількох місяців.

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