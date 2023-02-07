Данія надасть ЗСУ зняті з озброєння армії танки Leopard 1A5: коли вони будуть в Україні

Такі танки менш захищені від вибухів та обстрілів, ніж сучасні Leopard 2. Вони можуть прибути в Україну у відносно короткий проміжок часу.

Данія надасть ЗСУ зняті з озброєння армії танки Leopard 1A5/ Вікіпедія

Данія передасть для використання на фронті українськими військовими танки Leopard 1A5, які вже зняті з озброєння данської армії.

Такі танки старішого виробництва, і вони вже не використовуються збройними силами Данії. Про це повідомляє видання DR Nyheder.

Ці танки у 2010 році були продані компанії FFG у Фленсбурзі, Німеччина.

Зазначається, що танки Leopard типу 1А5 мають гармату, проте вона не така потужна, як у сучасних Leopard 2 компанії "Дефенс". Крім цього, старіші моделі не такі броньовані – вони менше за сучасні типи такої техніки захищені від вибухів та обстрілів.

Танки саме такого типу у 1994 році в Боснії вступили в бій проти сербських військ під час так званої операції "Беллебанк".

Як зазначає видання, очікується, що перші танки надійдуть упродовж кількох місяців.

Україна отримає танки Leopard 1 і Leopard 2

Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив надання Україні 178 бойових сучасних танків Leopard 1. Перша партія такої військової допомоги повинна прибути у нашу державу влітку цього року, інша частина – у 2024 році.

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час засідання німецького уряду 25 січня офіційно заявив, що Берлін направить Україні 14 танків Leopard 2. Також Німеччина дозволить іншим країнам реекспорт танків Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про кількість танків, які західні партнери незабаром мають намір передати Україні. За його словами, в першій хвилі допомоги від союзників Україна повинна отримати 120-140 сучасних західних танків. За його словами, на сьогодні танкова коаліція налічує вже 12 учасників.

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