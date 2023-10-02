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Уоллес закликав Зеленського мобілізувати більше молоді

Анна Ярославська
2 жовтня 2023, 11:01 оновлено 2 жовтня, 11:08
Київ не може зупинятися ані на день, оскільки країна-агресор РФ мобілізує всю країну, впевнений ексглава Міноборони Великої Британії.
Бен Уоллес, мобілізація в Україні
Бен Воллес вважає, що мобілізація в Україні має бути посилена / Колаж: Главред, фото: gov.uk, УНІАН

Ексміністр оборони Британії Бен воллес вважає, що президент Володимир Зеленський повинен посилити мобілізацію в Україні на тлі того, що російський диктатор Володимир Путін створює нову армію.

За словами Воллеса, Київ не може зупинятися ані на день, оскільки країна-агресор РФ мобілізує всю країну.

"Середній вік бійців на фронті - понад 40. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія нишком мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія в 1939-му і 1941-му роках, можливо, час переоцінити масштаби мобілізації України", - сказав колишній міністр оборони The Telegraph.

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Воллес також закликав партнерів України відправити Україні більше боєприпасів, ракет Storm Shadows, а також далекобійні ракети ATACMS. В результаті Україна матиме успіх на полі бою, не допустить розколу міжнародного співтовариства і не дозволить Путіну виграти час.

"Те, що ми зараз робимо для України, визначить напрямок всієї нашої безпеки на роки вперед", - додав ексміністр оборони Великої Британії.

Мобілізація в Україні

У Верховній Раді не виключають, що в Україні можуть посилити мобілізацію, якщо країна-агресор Росія мобілізує кілька сотень тисяч чоловіків. Про це заявив секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко. За його словами, якщо в РФ мобілізуватимуть більше людей, то Україні потрібно буде на це реагувати.

Заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що мобілізація в Україні триває згідно з планами. Посилювати заходи поки не будуть, але все залежить від дій країни-агресора Росії та ситуації на фронті.

Раніше повідомлялося, що Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати лише "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати – залучати до роботи на економіку.

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