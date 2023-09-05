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Мобілізація в Україні: кому в країні можуть вручити повістку повторно

Дмитро Відоменко
5 вересня 2023, 15:59 оновлено 5 вересня, 16:07
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В Україні триває загальна мобілізація. У деяких випадках повістки можуть вручатися повторно, кажуть офіцери.
Повістка, відстрочка
Зазвичай рішення ВЛК про відстрочку дійсне протягом року / колаж Главред, фото УНІАН та скріншот

Після недавнього чергового продовження (до 15 листопада) Верховною Радою після Указу президента Зеленського воєнного стану та мобілізації повістки продовжують отримувати всі військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років - якщо їм не було надано відстрочку за станом здоров'я або з інших поважних причин. При цьому деякі з військовозобов'язаних отримають повістки з ТЦК (військкоматів) повторно, повідомляє "24 канал".

Зокрема, офіцери кажуть зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну військовозобов'язані або добровільно прийшли до ТЦК, або прибули туди за повісткою. Більшість з них пройшли ВЛК і отримали висновок про придатність до військової служби. Але зазвичай рішення ВЛК дійсне протягом року. При цьому деякі види відстрочки надаються на певний термін — для навчання на рік, потім потрібно надавати нову довідку, бронювання діє на півроку або поки є відповідні підстави для даної установи.

Повістки можуть вручати повторно:

  • Якщо людина ВЛК проходила більше року тому;
  • Якщо потрібно перевірити облікові дані;
  • Якщо потрібно перевірити дані про заброньованого працівника;
  • Якщо потрібно перевірити обставини відстрочки;
  • Для потреб мобілізації.

Крім того, повістки будуть видаватися ще двом категоріям чоловіків.

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"Це для людей, які з тих чи інших причин не з'явилися в територіальні центри комплектування, щоб уточнити дані — можливо, змінилися сімейний стан, кількість дітей, місце проживання. Також це стосується внутрішньо переміщених осіб", — сказала офіційний речник Черкаського ТЦК Аліна Кривошея.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Змінено критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Також раніше повідомлялося, що Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати тільки "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати – залучати до роботи на економіку.

Водночас президент України Володимир Зеленський нещодавно заговорив про посилення мобілізації. Військове командування просить, щоб їм надали можливість мобілізувати більше людей. Однак Зеленський зазначив, що про це поки рано говорити.

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