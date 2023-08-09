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Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації: що буде замість служби

Анна Ярославська
9 серпня 2023, 09:16 оновлено 9 серпня, 09:23
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Нардеп пропонує мобілізувати лише "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати - залучати до роботи на економіку.
Верховна Рада, мобілізація в Україні
Верховній Раді пропонують внести зміни до закону про мобілізацію в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook ВР

У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 9566, який вносить зміни до закону про мобілізацію. Згідно з документом, пропонується мобілізувати лише "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати - залучати до роботи на економіку. Ініціатором законопроекту є народний депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу, пише ТСН.

Автор законопроекту вважає, що такі зміни дозволять підвищити мотивацію громадян до захисту країни, зняти соціальну напругу, сприяти підтримці та зміцненню економіки і обороноздатності.

За словами Мазураша, учасники бойових дій звертають увагу, що на передову направляють невмотивованих, мобілізованих під примусом громадян, які на фронті "приносять зайві проблеми".

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"Якщо внести запропоновані зміни, "військовослужбовці" зможуть сконцентруватися на роботі з мотивованими патріотами, а інші громадяни, без потреби бігти і ховатися від повісток, будуть працювати на економіку, а значить і на обороноздатність", – вважає нардеп.

Відповідно до законопроекту № 9566, до виконання робіт, що мають оборонний характер, пропонується залучати громадян, які ще не були призвані на військову службу під час мобілізації. Громадяни, офіційно працевлаштовані не менше 0,75 ставки або ті, які здійснюють підприємницьку діяльність і своєчасно сплачують передбачені законодавством податки і збори, не можуть бути залучені до виконання робіт оборонного характеру.

"Залучення громадян до робіт оборонного характеру в разі ухвалення цього законопроекту покладається на територіальні центри комплектування соціальної підтримки (ТЦК і СП). Як це буде відбуватися, і за якою процедурою, проект відповідного алгоритму не передбачає", – розповіла адвокат адвокат Марина Бекало.

Відмовитися від мобілізації можна буде з релігійних переконань

Якщо документ буде ухвалено, військовозобов'язані зможуть писати відмову від мобілізації з особистих або релігійних переконань. Для цього потрібно буде подати заяву в ТЦК в письмовому вигляді. В іншому випадку вони будуть призвані на військову службу в загальному порядку.

З громадянами, які подадуть письмову заяву про відмову від мобілізації з особистих або релігійних підстав і готові бути залученими до виконання робіт, укладатимуть відповідні робочі контракти з оплатою не менше розміру мінімальної заробітної плати на підприємствах оборонного призначення або інших секторів економіки за місцем проживання.

"При цьому законопроект не регулює питання про зарахування до страхового та трудового стажу періоду виконання робіт оборонного характеру за такими контрактами. Проект однозначно потребує доопрацювання", - вважає Бекало.

Повістки зможуть вручати не лише військові та поліція

Крім того, проектом закону запроваджують повноваження Національної поліції доставляти порушників правил військового обліку, а також законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в ТЦК. В такому випадку ТЦК повинна подати в поліцію відповідне звернення, а далі поліція повинна доставити такого порушника в ТЦК.

Проектом також покладається на ЖЕО, ОСББ або інші організації, що обслуговують житлові будинки, обов'язок подавати в ТЦК відомості про призовників і військовозобов'язаних. Також вони отримають повноваження вручати призовникам і військовозобов'язаним повістки про виклик в ТЦК СП і сприяти прибуттю за викликом.

Наразі законопроект надано для ознайомлення Верховною Радою.

Воєнний стан та мобілізація в Україні

26 липня президент Зеленський вніс до Ради ініціативи про продовження мобілізації та воєнного стану в Україні.

Профільний комітет Ради 27 липня підтримав внесені Зеленським ініціативи про пролонгацію воєнного стану та мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.

27 липня також стало відомо, що Верховна Рада підтримала законопроекти президента Володимира Зеленського №9533 і №9532 про продовження воєнного стану та термінів загальної військової мобілізації в Україні ще на 90 днів – до 15 листопада.

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