'Воєнний стан в Росії': експерт розкрив, чи вдасться Путін до загальної мобілізації

Путін має намір зараз повернути всю повноту влади, яку втратив після 24 лютого. Російський опозиціонер розповів, чи вдасться це.

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Яковенко розповів, чи вдасться Путіну повернути всю владу в Росії собі / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео Telegram

В інтерв'ю Главреду російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко розповів, чи може в цьому випадку Путін, коли вже буде розуміти, що інших варіантів у нього не залишається, оголосити загальну мобілізацію і воєнний стан, і тим самим відкласти вибори.

"Такої мети, як відкласти вибори, не існує, тому що вибори для Путіна не представляють ніякої небезпеки. Ще раз підкреслюю, немає ніякої проблеми з тим, що називається "вибори в Росії". Це захід, який ніяк не загрожує путінському режиму. Будуть якісь конкуренти призначені, Ксенію Собчак пустять, напевно, на вибори, або ще когось. Ну добре, вона отримає одну соту відсотка. Чудово. Путін отримає 90%, якщо захоче - отримає 150%. Ніякої загрози для Путіна вибори не несуть, тому цього мотиву не існує", - пояснив опозиціонер.

Яковенко наголосив, що мобілізація в країні-агресорці обов'язково буде, але вона буде носити досить обмежений характер. Не тому що Путін не хоче, а тому що немає ресурсів для цього.

"Є інфраструктура. Просто так набрати мільйон чоловік по селах, містах, посадити їх в автобуси, привезти на фронт, вивантажити там на фронті не можна. Навіть під час часткової мобілізації, яка була восени минулого року, ми бачили, до чого це призводить, коли величезна кількість людей набирали, садили в автобуси, а потім привозили назад і розпускали, тому що їх нікуди було везти. Просто привезти до лінії фронту, до "нульовки", і вивантажити одразу в окопи без обмундирування, навчання, злагодження, необхідної кількості офіцерів, зброї і так далі неможливо. Тобто має бути інфраструктура для мобілізації, а її немає. У це все впирається", - повідомив есперт.

Дивіться інтерв'ю Ігоря Яковенка Главреду про мобілізацію в Росії:

Нагадаємо, що експерт розкрив ймовірний сценарій бунту силовиків у РФ. Диктатор Володимир Путін схиляється до тієї частини російських силовиків, яка хоче продовжувати ту війну, яка йде зараз проти України.

Російський опозиціонер розкрив плани Путіна на нову хвилю мобілізації. Для тотальної мобілізації, про яку говорять "ура-патріоти", можливостей у російського режиму не існує, вважає Ігор Яковенко.

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