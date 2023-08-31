Хто ризикує втратити бронь від мобілізації: роз'яснення чиновників

Є певна кількість причин, через які військовозобов'язані українці можуть втратити бронь від мобілізації до лав ЗСУ в рамках воєнного стану. Такий стан речей регулюється постановою № 76 Кабінету Міністрів, кажуть чиновники.
Хто ризикує позбутися броні від мобілізації:
- підприємство завершило мобілізаційне завдання або скасувало його;
- підприємство завершило роботи та надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ або інших військових формувань;
- уповноважений орган позбавив підприємство статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
- підприємство ліквідовано;
- військовозобов'язаний звільнений з підприємства.
Мобілізація в Україні
Як повідомляв Главред, в Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Змінено критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.
Також раніше повідомлялося, що Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати тільки "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати – залучати до роботи на економіку.
Водночас президент України Володимир Зеленський нещодавно заговорив про посилення мобілізації. Військове командування просить, щоб їм надали можливість мобілізувати більше людей. Однак Зеленський зазначив, що про це поки рано говорити.
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