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"Збереження життя особового складу": командир Азова заявив про виконання завдань у Маріуполі

16 травня 2022, 20:36

З метою збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування.

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Андрій Прокопенко / Скріншот

Захисники Маріуполя Донецької області виконали наказ, незважаючи на всі труднощі, 82 дні відтягуючи переважаючі сили противника на себе, заявив командир підрозділу Азова Андрій Прокопенко.

В опублікованому зверненні він підкреслив, що захисники Маріуполя дали можливість українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу і отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів.

При цьому він звернув увагу на те, що жодне озброєння не працюватиме без професійно підготовлених військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії.

"З метою збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування і сподівається на підтримку українського народу", - додав Прокопенко.

Що відомо про порятунок поранених з Азовсталі

Зазначимо, що раніше віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про переговори з порятунку поранених захисників Маріуполя: "В якості першого кроку, запропонували росіянам такий обмін: ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з Азовсталі по гуманітарному коридору. У той же час віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених".

При цьому з'явилася інформація про те, що з підвалів Азовсталі евакуювали тяжкопоранених захисників Маріуполя.

При чому, це була не здача в полон, як це підносили росЗМІ. Це був обмін тяжкопоранених українських військових на російських військовополонених.

Рішення приймалося на найвищому рівні. Про це повідомив ватажок банди бойовиків під назвою Схід Олександр Ходаковський.

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Оборона Азовсталі

На територію меткомбінату Азовсталь (Маріуполь Донецької обл.) було здійснено десятки авіанальотів, у тому числі - стратегічними бомбардувальниками, повідомляє полк Азов.

Нагадаємо, в суботу, 7 травня, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з території "Азовсталі" вдалося евакуювати всіх дітей, жінок і людей похилого віку.

На початку травня російські окупанти змогли прорватися на територію комбінату"Азовтсаль".

Раніше російські війська наносили авіаудари по комплексу споруд заводу Азовсталь, в підвалах яких ховаються українські військові і цивільні.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що розблокування Маріуполя військовим шляхом поки неможливо через брак важкого озброєння.

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