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Поранений захисник Азовсталі повернувся з полону до нареченої: історія палкого кохання

30 червня 2022, 09:37

Дівчина Володимира Дейнека хотіла йти в РАЦС та просити, аби її та коханого оголосили чоловіком та дружиною дистанційно.

Владими Дейнеко из Азова
Звільнений з полону азовець Володимир Дейнеко одружиться зі своєю дівчиною Аліною / Свої.City

На підконтрольну Україні територію повернувся український захисник, який до останнього боровся на "Азовсталі". Вдома на нього чекала наречена, яка вже була готова стати його дружиною дистанційно. Володимир Дейнеко та його дівчина Аліна продовжать приготування до весілля. Про це повідомляє Свої.City.

Володимир та Аліна випадково познайомили у лютому 2021 року на сайті знайомств.

"Із самого початку розвитку наших стосунків я дала зрозуміти, що мені потрібна сімейна людина. Виявилося, що і Вова теж шукав серйозних стосунків. Характер у коханого спокійний, врівноважений. Уявляєте, ми за два роки жодного разу не посварилися. А ще Вова не курить і не п'є. З ним я дізналася і відчула, як це – коли тебе так сильно люблять. Я ніколи нічого не потребувала, не переживала. Вова завжди після роботи біг додому, був поруч", – розповіла Аліна.

Пара разом робила у квартирі ремонт, однак прожити там вони поки не зможуть, бо будинок у Маріуполі. Володимир 1 грудня зробив коханій пропозицію і вони активно почали готуватися до весілля - купили обручки, весільну сукню, а також сорочку і туфлі для азовця.

невеста азовца Владимира Дейнеко
Наречена азовця Володимира Дейнека у весільній сукні / Свої.City
Азовець Володимир Дейнеко та його дівчина готуються до весілля / Свої.City

Згодом мрія закоханих здійснилась - Аліна завагітніла. Стати батьками їм поки не судилося. Дівчина втратила дитину у квітні, коли Володимир не виходив на зв'язок. Він 17 травня отримав важке поранення і був евакуйований до Новоазовська.

Аліна згадує, що у той час вона навіть не хотіла жити.

"У перший день повномасштабного нападу Росії мені Вова написав: "Я тебе дуже люблю. І розумію, що, найімовірніше, не повернуся". Зв'язувалися в соцмережі, переписувалися, іноді спілкувалися голосовими повідомленнями. Зв'язок із коханим зник 19 березня. Був апатичний стан, мені не хотілося жити. Адже зв'язку з коханим не було, не знала, де він і що з ним. Під вікнами літали снаряди, а в мене нуль реакції, я навіть жодного разу не спускалася до підвалу", – розповіла Аліна.

Аліна залишалася у рідному Маріуполі до останнього, виїхала лише 12 травня. Дівчина вірила, що українським захисникам вдасться відбити місто, однак поїхала, коли розпочався процес анексії. Тепер вона у Києві разом з рідними коханого, а тепер ще й поряд з нареченим.

Можливо, вже влітку пара зможе здійснити заплановане та зіграє весілля.

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Нагадаємо, 29 червня стало відомо про масштабний обмін полоненими. В Україну повернулись 144 захисника. З них 95 військових захищали "Азовсталь", 43 бійця - військовослужбовці полку "Азов".

Інші новини:

війна в Україні Азов російське вторгнення обмін полоненими Маріуполь
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