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"Як раби": парамедик "Тайра" розповіла про умови її утримання в полоні

20 червня 2022, 23:58

За словами парамедика, найбільше їй зараз боляче за тих, хто й досі перебуває в полоні російських окупантів.

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Тайра розповів про утримання в полоні / Думська

Український парамедик "Тайра" (Юлія Паєвська) вперше після свого звільнення з полону розповіла про те, в яких умовах вона перебувала у ворогів.

Жінка написала, що умови утримання більше нагадували концтабір.

"Тайра" в Facebook розповіла, що за час перебування в полоні вона схудла і зараз її вага – 50 кілограмів. Через пережите вона зараз втомлена і виснажена, але переконує – скоро відновиться і повернеться в стрій.

"Поки що я не буду постити Селфі. Пробачте. Моя вага на тепер близько 50 кг. Я занадто виснажена і виглядаю жахливо. Але мною займаються кращі лікарі і скоро я повернуся в стрій. Знову і знову хочу подякувати за обмін, який був безперечно дивом Господнім, і всім причетним до цього дива. Зараз я в безпечному місці під наглядом кращих лікарів. Скоро повернуся в стрій, і треба поновити сили", - написала вона.

За словами парамедика, найбільше їй зараз боляче за тих, хто й досі перебуває в полоні російських окупантів. Вона підкреслила, що потрібно робити все можливе, щоб полонені були захищені міжнародною конвенцією з прав людини, адже росіяни порушують ці права.

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"Найбільше мені боляче за долю хлопців і дівчат, що сидять в катівнях ворога - коли ти там здається, що надії немає, і Україна вже не існує як держава. Необхідно домогтися, щоб всі полонені були захищені міжнародною конвенцією з прав людини, тому що коли ми там - ми абсолютно безправні, як раби. Ніяких передач нам не дають, ніякої інформації про сім'ю ми не маємо, лікарська допомога недоступна. Умови утримання нагадують концтабір, і я б не дуже здивувалася опинившись одного разу в газенвагені. І я не жартую, на жаль. І це тільки малий відсоток того, що відбувається в кам'яних мішках за лінією зіткнення. Всі полонені мають бути звільнені. Необхідно розробити систему контролю та алгоритм обміну", - зазначила Паєвська.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були зв'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

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