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Україна повернула 95 захисників Азовсталі - Міноборони

29 червня 2022, 17:49

Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулися 144 українських захисника.

Азовсталь
Азовсталь / колаж фото Дмитра козацького

Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими, в ході якого з російського полону звільнено 144 українських захисника. Про це поінформувала в Telegram пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

"Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулися 144 українських захисника. Це найбільший обмін з самого початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених - 95 захисників "Азовсталі". Серед них - 43 військовослужбовців полку "Азов", - йдеться в повідомленні.

В ході обміну звільнені:

  • 59 нацгвардійців,
  • 30 військовослужбовців Військово-Морських сил Збройних сил України,
  • 28 військовослужбовців ЗСУ,
  • 17 військовослужбовців Держприкордонслужби,
  • дев'ять бійців територіальної оборони,
  • один поліцейський.

"З них 23 офіцери і 69 військовослужбовців сержантського і старшинського складу. Старшому зі звільнених виповнилося 65 років, наймолодшому – 19. Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу", – йдеться в повідомленні.

Імен звільнених з полону захисників у ГУР не називають.

Як раніше повідомляв Главред, український парамедик "Тайра" (Юлія Паєвська) вперше після свого звільнення з полону розповіла про те, в яких умовах вона перебувала у ворогів. Жінка написала, що умови утримання більше нагадували концтабір.

читайте такожЗСУ знищили російських диверсантів на Запоріжжі: у полон потрапив солдат-кримінальник з "ДНР"

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війна в Україні Азовсталь війна Росії та України
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