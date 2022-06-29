Україна повернула 95 захисників Азовсталі - Міноборони

Азовсталь / колаж фото Дмитра козацького

Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими, в ході якого з російського полону звільнено 144 українських захисника. Про це поінформувала в Telegram пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

"Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулися 144 українських захисника. Це найбільший обмін з самого початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених - 95 захисників "Азовсталі". Серед них - 43 військовослужбовців полку "Азов", - йдеться в повідомленні.

В ході обміну звільнені:

59 нацгвардійців,

30 військовослужбовців Військово-Морських сил Збройних сил України,

28 військовослужбовців ЗСУ,

17 військовослужбовців Держприкордонслужби,

дев'ять бійців територіальної оборони,

один поліцейський.

"З них 23 офіцери і 69 військовослужбовців сержантського і старшинського складу. Старшому зі звільнених виповнилося 65 років, наймолодшому – 19. Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу", – йдеться в повідомленні.

Імен звільнених з полону захисників у ГУР не називають.

Як раніше повідомляв Главред, український парамедик "Тайра" (Юлія Паєвська) вперше після свого звільнення з полону розповіла про те, в яких умовах вона перебувала у ворогів. Жінка написала, що умови утримання більше нагадували концтабір.

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