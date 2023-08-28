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Знищених росіян вивозили вантажівками: у ГУР розкрили деталі ударів на півдні

Олексій Тесля
28 серпня 2023, 13:52 оновлено 28 серпня, 14:09
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Сили опору в координації з ГУР здійснили дорозвідку і знищення ряду ворожих об'єктів.
Мелітополь, вибух
Стали відомі подробиці удару по окупантам на Запоріжжі / Фото з відкритих джерел, УНІАН

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли подробиці ударів по російських окупантах і зрадниках на захопленій території Запорізької області.

Учасники Руху опору в координації з ГУР здійснили дорозвідку та знищення низки ворожих об'єктів на тимчасово окупованій території Запорізької області, повідомляє військова розвідка в Telegram.

"Зокрема, 24 серпня 2023 року в місті Кам'янка-Дніпровська Василівського району Запорізької області в рамках святкування Дня Незалежності України близько шостої ранку у вікно приміщення "заступника голови" окупаційної військово-цивільної адміністрації, колаборанта Олександра Реймера відвідав український дрон-камікадзе. Пораненого колаборанта евакуювали до лікарні", - зазначили у військовій розвідці.

відео дня

Там також уточнили, що 23 серпня в День Державного Прапора України, в штабі відділення ФСБ міста Енергодар Запорізької області (вул.Набережна, 24) проходив захід для особового складу окупаційних військ.

"Близько 19.00, в момент найбільшої концентрації росіян, в штабі пролунав потужний вибух. Після початку евакуації по паркувальному майданчику поблизу будівлі було завдано ще одного удару, який додатково знищив особовий склад окупантів, а також значно пошкодив розташовані там автомобілі. На місце події прибули три пожежних розрахунку і карета швидкої допомоги. Тіла вбитих загарбників кількома військовими Уралами відвезли в напрямку Мелітополя", - додали в ГУР.

Дивіться відео - удари по окупантах на Запоріжжі:

Знищених росіян вивозили вантажівками: у ГУР розкрили деталі ударів на півдні
/ Скриншот

Раніше повідомлялося про те, що у Мелітополі потужно "прилетіло" по окупантах. В окупованому місті сталися більше п'яти потужних вибухів за ніч. Російські загарбники відразу відправили "Камази" і "Урали"на місця "прильотів".

Нагадаємо, раніше в Криму був підірвано ракетний комплекс та РЛС окупантів РФ. Всього на мисі Тарханкут прогриміло 7 вибухів, на місці "бавовни" помічені військові літаки РФ.

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новини Мелітополя Запорізька область ГУР вибух війна Росії та України
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