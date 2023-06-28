Навіщо Лукашенко покликав Пригожина у Білорусь: в ISW пояснили, в чому вигода диктатора

Боротьба за владу між Путіним, Лукашенком і Пригожиним ще не закінчилася й матиме наслідки, які можуть бути корисними для України.

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Лукашенко використовує "Вагнер", щоб отримати "простір для маневру" / Колаж: Главред, фото: скріншот

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, намагається використовувати ПВК "Вагнер", щоб отримати "простір для маневру" і не допустити поглинання країни Росією, і прагне взяти "вагнерівців" під свій контроль. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

"Лукашенко, ймовірно, прагне використовувати групу "Вагнер" в Білорусі для отримання простору для маневру, щоб збалансувати кампанію Кремля з поглинання Білорусі за допомогою Союзної держави, та, ймовірно, прагне ретельно контролювати будь-які сили групи "Вагнер", які знаходяться в Білорусі", - пишуть аналітики ISW.

Крім того, Лукашенко може використовувати російську ядерну зброю, щоб уповільнити кампанію Кремля з поглинання Білорусі.

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Аналітики також зазначають, що боротьба за владу між російським диктатором Путіним, Лукашенком і Пригожиним ще не закінчилася і матиме короткострокові і довгострокові наслідки, які можуть бути корисними для України.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни писав: якщо Кремль буде тиснути на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, то Білорусь не зможе надати найманцям ПВК "Вагнера" надійний притулок. Таким чином, відхід в сусідню державу може стати для Євгена Пригожина та його армії пасткою.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено".

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішив зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

27 червня стало відомо, що до Білорусі прилетів літак ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Telegram-канал СВР писав, що Пригожин нібито зробив пропозицію Лукашенку забезпечити захист від можливих посягань на територіальну цілісність з боку нинішнього російського керівництва, але чіткої відповіді не отримав.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що військові Білорусі отримають від "вагнерівців" "цінний досвід".

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