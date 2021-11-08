Чемпіона з джиу-джитсу вбили ножем у серце в Києві: його батько каже, що конфлікт був через мову

27-річного Миколу Балобатька вбили в Києві / соцмережі

У Києві, в ніч з 5 на 6 листопада вбили 27-річного хлопця - чемпіона з джиу-джитсу з Кирилівки. П'яний чоловік вдарив його ножем у серце, врятувати потерпілого не вдалося.

За словами батька загиблого, на хлопця напав чоловік родом з тимчасово окупованого Росією Луганська. Він був у стані алкогольного сп'яніння і нібито почав конфліктувати з Миколою через те, що той говорив українською мовою, розповів у Facebook його батько Олег Балабатько.

Багато ЗМІ тоді повідомили, що Миколу вбили в Кирилівці, проте в пресслужбі Запорізького управління поліції повідомили, що таких подій на території Запорізької області 5 листопада не було.

Бійка закінчилася трагедією в Києві

Як виявилося, вбивство сталося в Києві - в поліцію зателефонував працівник приватної охорони торгового закладу і повідомив про бійку між двома чоловіками на проспекті Петра Григоренка.

"За викликом негайно виїхали слідчо-оперативні групи столичного главку поліції, Дарницького управління поліції, а також наряд патрульних і лікарі. Прибувши за адресою, заявник розповів поліцейським, що почув крики чоловіків, а потім побачив одного з них на землі. Надалі чоловік викликав на місце поліцію і "швидку", - розповіли у поліції.

Реклама

Правоохоронці з'ясували, що в результаті раптового конфлікту двох перехожих один з них вдарив опонента ножем у груди.

Кадри з місця події / kyiv.npu.gov.ua

На місці події медичні працівники констатували смерть 27-річного киянина, а поліцейські затримали підозрюваного в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У 26 – річного місцевого жителя вилучили речовий доказ - ніж зі слідами речовини бурого кольору.

Загрожує 15 років в'язниці

Слідчі порушили кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

читайте такожМати і сестра померли від голоду: тернополянка 3 місяці жила з трупамиСанкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Був чемпіоном з джиу-джитсу і єдиним сином

Батько загиблого розповів, що хоча хлопець був чемпіоном з джиу-джитсу, він не зміг захиститися від удару ножем, який припав у саме серце. Микола Балобатько був єдиним сином відомого підприємця, радника президента з питань рекреації та туризму, власника готелю в Кирилівці Олега Балабатька.

Читайте також: