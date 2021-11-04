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Вбили каштани: матері загрожує серйозне покарання за смерть 8-річної дівчинки через отруєння

4 листопада 2021, 18:50

Мама чотири дні лікувала дочку сама, поки дитині не стало гірше.

каштан
Небезпечні каштани / pixabay

У Луцьку померла 8-річна дівчинка, яка, за словами матері, захворіла після того, як їла каштани, куплені в магазині.

У лікарню її доставили у вкрай важкому стані. Тому що кілька днів мама лікувала дочку своїми силами.

Восьмирічну Улянку в лікарню доставили, коли їй було зовсім погано. Просто в приймальному відділенні дівчинка знепритомніла.

"Вона до нас потрапила у вкрай важкому стані - із зупинкою дихання, з переведенням відразу на штучну вентиляцію легенів і комою", - розповідає в.о. завідувача відділенням анестезіології Надія Катман, передає ТСН.

Медики тиждень боролися за життя дитини, але вона померла в реанімації.

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За словами лікаря, проблема в тому, що дівчинка довгий час перебувала на лікуванні вдома з мамою, самостійно, без узгодження з лікарями.

Мама чотири дні лікувала дочку сама. Як вона розповіла поліції, доньці давала багато пити, бо вже нічого їсти не могла. І повідомила, чим саме дитина могла отруїтися.

"Розповіла, що купувала напередодні в одному з супермаркетів їстівні каштани, готувала їх 30 хвилин, спочатку спробувала сама, потім дала дитині, дитині вони сподобалися", — зазначають у поліції.

Скільки каштанів з'їв дитина і чи могли вони привести до таких наслідків, буде відомо після експертизи. У супермаркеті, де, ймовірно, жінка їх купувала, кажуть, що мають всі документи і дозволи на продаж.

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"Є постійні гості, які приходять за цією позицією – звернень ніяких не отримували", — запевняє заступник керівника магазину Анастасія Герасимчук.

Сусіди про жінку кажуть, що вона відлюдна і майже ні з ким не спілкувалася. А ось про дівчинку дбала.

Нагадаємо, напередодні у Луцьку жінка порізала ножем себе та свою 2-річну доньку. Це сталося вночі. Дівчинка в реанімації.

Також раніше в Одеській області сталася трагедія. Там отруїлася ціла сім'я з трьох осіб. Один член сім'ї помер. При цьому, що стало причиною отруєння - невідомо.

viber
Луцк діти отруєння
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