Ножем у серце: на Запоріжжі чемпіона з джиу-джитсу вбили через українську мову

У Кирилівці загинув Микола Белабатько / Facebook / oleg.balabatko

У Кирилівці Запорізької області загинув чемпіон з джиу-джитсу Микола Балабатько. Він отримав удар ножем у серце і помер на місці події.

Допомогу йому намагався надати співробітник поліції, проте зусилля виявилися марними, розповів в Facebook його батько Олег Балабатько.

За його словами, причиною трагедії став напад п'яного вихідця з Луганська, якому не сподобалася українська мова хлопця. Він покликав Миколу на вулицю, а той, будучи впевненим у власних силах, не відмовився.

Батько загиблого зазначив, що хоча 26-річний хлопець був чемпіоном з джиу-джитсу, він не зміг захиститися від ножового удару, який припав у саме серце.

Що відомо про загиблого і його сім'ю

Микола Балобатько був єдиним сином відомого підприємця, радника президента з питань рекреації та туризму, власника готелю в Кирилівці Олега Балабатька.

У його профілі в Мережі зазначено, що він також є членом Українського Національного комітету Міжнародної торгової палати.

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