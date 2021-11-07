Ножем у серце: на Запоріжжі чемпіона з джиу-джитсу вбили через українську мову

Причиною трагедії став напад п'яного вихідця з Луганська, розповів Олег Балабатько.
У Кирилівці Запорізької області загинув чемпіон з джиу-джитсу Микола Балабатько. Він отримав удар ножем у серце і помер на місці події.
Допомогу йому намагався надати співробітник поліції, проте зусилля виявилися марними, розповів в Facebook його батько Олег Балабатько.
За його словами, причиною трагедії став напад п'яного вихідця з Луганська, якому не сподобалася українська мова хлопця. Він покликав Миколу на вулицю, а той, будучи впевненим у власних силах, не відмовився.
Батько загиблого зазначив, що хоча 26-річний хлопець був чемпіоном з джиу-джитсу, він не зміг захиститися від ножового удару, який припав у саме серце.
Що відомо про загиблого і його сім'ю
Микола Балобатько був єдиним сином відомого підприємця, радника президента з питань рекреації та туризму, власника готелю в Кирилівці Олега Балабатька.
У його профілі в Мережі зазначено, що він також є членом Українського Національного комітету Міжнародної торгової палати.
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