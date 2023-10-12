Україна може вступити до Євросоюзу ще під час війни - Весьєр

У Франції дуже вражені потенціалом і здатністю українців проводити ці реформи, незважаючи на війну, зазначив Весьєр.

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Посол Франції розповів, коли Україна вступить в ЄС/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: t.me/V_Zelenskiy_official

Посол Франції в Україні Гаель Весьєр повідомив, що війна Росії проти України може скоріше затримати вступ України до НАТО, але не до Європейського Союзу.

"У законодавчому контексті немає нічого, що завадило б Україні стати повноправним членом ЄС навіть попри те, що іде війна. Тобто війна на це фактично не впливає. Теоретично НАТО - то вже інша історія, тут може бути складніше, але не ЄС", - повідомив він під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі, передає ТСН.

Він визнав, що бойові дії на території України все ж ускладнюють економічні відносини, впровадження законодавства і виконання стандартів та вимог ЄС. Водночас, за його словами, у Франції дуже вражені потенціалом і здатністю українців проводити ці реформи, незважаючи на війну.

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"Це дійсно потужний прогрес, і це гарний знак для нашого спільного майбутнього. Тобто ключове для нас - це реформи, а не гармонізація законодавства", - сказав посол Франції.

Водночас він ухилився від відповіді на запитання, скільки часу може тривати повноцінне приєднання України до ЄС, зауваживши, що у цьому питанні покладається не на власну інтуїцію, а на оцінку Єврокомісією виконання семи рекомендацій, яка має бути оприлюднена в жовтні.

Нагадаємо, що Кулеба назвав дату початку переговорів про вступ до ЄС. Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба вважає реальним розпочати переговори про вступ до Євросоюзу вже до кінця цього року. Це стане тестом для Верховної Ради.

ЄС готується розпочати офіційні переговори з Україною щодо вступу до блоку. У листопаді Єврокомісія повинна буде випустити "звіт про хід роботи" щодо наданого Україні в червні плану статусу кандидата на членство.

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