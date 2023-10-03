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ЄС готується розпочати офіційні переговори з Україною щодо вступу до блоку - Politico

Яна Ставська
3 жовтня 2023, 23:02 оновлено 3 жовтня, 23:09
Ключову заяву лідери ЄС зроблять на грудневому саміті. Країнам-членам цьому буде важко чинити опір.
Зеленський, Євросоюз
Юридичне рішення про прийом України може бути ухвалено до початку 2024 року / Офіс президента, УНІАН

ЄС готується почати переговори з Україною щодо її вступу в блок. В Євросоюзі хочуть оголосити про це у грудні, пише Politico з посиланням на трьох поінформованих дипломатів.

У листопаді Єврокомісія повинна буде випустити "звіт про хід роботи" щодо наданого Україні в червні плану статусу кандидата на членство.

За словами одного зі співрозмовників, як тільки звіт про хід роботи буде схвалено, ЄК зробить заяву щодо Українт, якій члени ЄС не зможуть чинити опір.

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"Політичний тиск навколо цього буде занадто сильним, щоб окремі держави-члени могли йому чинити опір. Робоче припущення справді полягає в тому, що до грудня Європейська Рада ухвалить рішення почати переговори", - цитує Politico свого співрозмовника.

Станом на серпень, як пише видання, Україна виконала 2 з 7 умов, викладених Єврокомісією для вступу в блок. Навіть якщо Україна не реалізує до саміту ЄС у грудні всі запропоновані пункти, лідери все одно зроблять політичну заяву, яка "розблокує" початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

"Сенс полягає в тому, щоб у грудні політично домовитися про початок переговорів", - сказав другий дипломат, додавши, що юридичне рішення про прийом України може бути ухвалено до початку 2024 року.

Третій дипломат заявив, що в грудні лідери "пошлють позитивний сигнал" про майбутнє членство України.

Відповідаючи на питання, наскільки далеко просунулася Україна у виконанні семи критеріїв, представник ЄС відповів, що прогрес обнадіює, і тільки одна сфера, що стосується нацменшин, здається проблемною у короткостроковій перспективі.

Україна хоче в ЄС

Влітку 2022 року Євросоюз надав Україні статус кандидата на членство в ЄС. Він зобов'язував Україну виконати 7 умов (включно боротьби з корупцією), щоб надалі "розблокувати" перспективу членства в ЄС.

Членству України чинить опір Угорщина. Проросійський уряд Віктора Орбана неодноразово ставив палиці у колеса Києву, звинувачуючи Україну в утисках угорської нацменшини на Закарпатті.

Однак напередодні в ЗМІ з'явилася інформація, що Європа навіть згодна розморозити кошти для Угорщини, раніше заблоковані через виявлену в уряді Орбана корупцію, в обмін на схвалення країною членства України.

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