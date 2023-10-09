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Тест для Верховної Ради: Кулеба назвав дату початку переговорів про вступ до ЄС

Юрій Берендій
9 жовтня 2023, 12:10
Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба вважає реальним розпочати переговори про вступ до Євросоюзу вже до кінця цього року. Це стане тестом для Верховної Ради.
Кулеба, ЕС
Кулеба назвав дату початку переговорів про вступ України до ЄС / Колаж Главред, фото: УНІАН, depositphotos.com

За словами глави Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби, якщо не станеться форс-мажорних обставин, старт переговорів про вступ України до ЄС почнеться вже цього року. Про це Кулеба сказав у інтерв’ю Forbes.

Міністр переконує, що Верховна рада України здатна проголосувати всі законопроекти, які необхідні для початку переговорів з Євросоюзом. Однак, на думку Кулеби, це стане для парламенту справжнім тестом.

"Для цього парламенту це тест на патріотизм. Він має його пройти. Поки що голосують. Є більшість, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук веде цей процес через рифи українського парламентаризму", – зауважив Кулеба.

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Він переконаний, що почати перемовини з ЄС до кінця цього року цілком реально.

"Якщо не станеться якихось форс-мажорів і не будуть висунуті якісь нові вимоги чи рекомендації або підрекомендації, думаю, що ми відкриємо переговори до кінця цього року", – вважає Кулеба.

Глава МЗС вважає, що найважчим етапом переговорів про вступ до ЄС буде саме дискусія щодо сільського господарства.

Він зазначив, що агрополітика Європейського Союзу викликає і зараз багато нарікань всередині Союзу, йдеться не лише про реформу процедур, а й про реформу політик.

"Можливо, агрополітику ЄС доведеться змінювати і під тиском внутрішніх чинників, і під тиском перспективи членства України. Але я не бачу жодного ризику, щоб тема сільського господарства стала перешкодою на шляху України до членства в ЄС. Будуть знайдені рішення", – наголосив він.

Кулеба також резюмував, що європейці не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною.

За словами Кулеби, зараз у Європі переважає наратив тривалої підтримки України "стільки, скільки потрібно" для перемоги.

"Це лунало і від високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, і від міністрів. Для Європи це екзистенційна війна. Європейці розуміють – це про них також. Вони не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною в цій війні. Це буде кінець Європи, якщо Україна програє", – вважає Кулеба.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Європейський Союз проводить підготовку до початку офіційних переговорів з Україною щодо її вступу в блок. Видання Politico з посиланням на трьох дипломатів, обізнаних з планами лідерів ЄС зазначає, що дата проведення переговорів - грудень 2023 року. Початок офіційного переговорного процесу наприкінці 2023 року підтвердив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Також, як повідомив глава Європейської Ради Шарль Мішель, Україна може стати членом Євросоюзу в 2030 році.

Водночас, в Євросоюзі розглядають варіант, при якому можуть бути розморожені мільярди євро, призначені для Угорщини, які були заморожені через занепокоєння з приводу верховенства права в цій східноєвропейській країні. Натомість ЄС розраховує на лояльність Будапешта в питанні схвалення допомоги Україні, включаючи початок переговорів про членство для Києва.

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Євросоюз Дмитро Кулеба Україна
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