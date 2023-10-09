Тест для Верховної Ради: Кулеба назвав дату початку переговорів про вступ до ЄС

За словами глави Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби, якщо не станеться форс-мажорних обставин, старт переговорів про вступ України до ЄС почнеться вже цього року. Про це Кулеба сказав у інтерв’ю Forbes.
Міністр переконує, що Верховна рада України здатна проголосувати всі законопроекти, які необхідні для початку переговорів з Євросоюзом. Однак, на думку Кулеби, це стане для парламенту справжнім тестом.
"Для цього парламенту це тест на патріотизм. Він має його пройти. Поки що голосують. Є більшість, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук веде цей процес через рифи українського парламентаризму", – зауважив Кулеба.відео дня
Він переконаний, що почати перемовини з ЄС до кінця цього року цілком реально.
"Якщо не станеться якихось форс-мажорів і не будуть висунуті якісь нові вимоги чи рекомендації або підрекомендації, думаю, що ми відкриємо переговори до кінця цього року", – вважає Кулеба.
Глава МЗС вважає, що найважчим етапом переговорів про вступ до ЄС буде саме дискусія щодо сільського господарства.
Він зазначив, що агрополітика Європейського Союзу викликає і зараз багато нарікань всередині Союзу, йдеться не лише про реформу процедур, а й про реформу політик.
"Можливо, агрополітику ЄС доведеться змінювати і під тиском внутрішніх чинників, і під тиском перспективи членства України. Але я не бачу жодного ризику, щоб тема сільського господарства стала перешкодою на шляху України до членства в ЄС. Будуть знайдені рішення", – наголосив він.
Кулеба також резюмував, що європейці не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною.
За словами Кулеби, зараз у Європі переважає наратив тривалої підтримки України "стільки, скільки потрібно" для перемоги.
"Це лунало і від високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, і від міністрів. Для Європи це екзистенційна війна. Європейці розуміють – це про них також. Вони не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною в цій війні. Це буде кінець Європи, якщо Україна програє", – вважає Кулеба.
Вступ України до ЄС
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Європейський Союз проводить підготовку до початку офіційних переговорів з Україною щодо її вступу в блок. Видання Politico з посиланням на трьох дипломатів, обізнаних з планами лідерів ЄС зазначає, що дата проведення переговорів - грудень 2023 року. Початок офіційного переговорного процесу наприкінці 2023 року підтвердив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.
Також, як повідомив глава Європейської Ради Шарль Мішель, Україна може стати членом Євросоюзу в 2030 році.
Водночас, в Євросоюзі розглядають варіант, при якому можуть бути розморожені мільярди євро, призначені для Угорщини, які були заморожені через занепокоєння з приводу верховенства права в цій східноєвропейській країні. Натомість ЄС розраховує на лояльність Будапешта в питанні схвалення допомоги Україні, включаючи початок переговорів про членство для Києва.
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