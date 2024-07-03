'Тривають вуличні бої': РФ почала наступ на новому напрямку - боєць ЗСУ

Росіяни мають локальні успіхи в ході штурмових дій на Горлівському напрямку, тривають вуличні бої в межах кількох населених пунктів, зазначив боєць ЗСУ.

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Росіяни перейшли в масований наступ і мають локальні успіхи / Колаж Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Російські війська протягом останнього тижня здійснюють активні наступальні операції на Горлівському напрямку. Ворог має локальні успіхи на даному напрямку бойових дій. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив боєць ЗСУ Євген Ієвлєв з позивним "Шейх".

За словами військового, росіянами вдалось частково провалити оборону ЗСУ лише у Юр'ївці, де ворог перебуває вже не один день. Однак, Ієвлєв зазначає, що росіяни не контролюють Юр'ївку повністю, там тривають бої.

"І це не околиці Нью-Йорка, це вже територія, що межує з Нью-Йорком. У Нью-Йорку також є вуличні бої", - зауважив Ієвлєв. відео дня

Він додав, що російські військові активно атакують позиції ЗСУ на цьому напрямку протягом тижня, але до цього часу не досягли значних успіхів. Однак час від часу противник здійснює обмежені локальні просування.

"DeepState не малює на сьогоднішній день навіть приблизно усі напрямки, де ворог намагається розвивати свої штурми", — сказав Євген Ієвлєв.

Військовий зазначив, що на всій лінії оборони, що пролягає біля Горлівки, російські сили протягом тижня намагаються прорвати оборонні позиції ЗСУ.

Фото: deepstate

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Торецькому напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з 18 червня російські окупанти активізували штурмові операції в напрямку міста Торецьк на Донеччині. Однак, ймовірність значних успіхів для РФ на цьому напрямку бойових дій залишається незначно, зазначили аналітик американського Інституту вивчення війни.

Окупаційні війська РФ активно діють у районі Торецька, Покровська та Часового Яру, де сконцентровані основні їхні сили. Про це повідомив військовий експерт Сергій Грабський.

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, російські окупаційні сили намагаються встановити свою наступальну лінію на Донеччині і атакують з флангів, щоб перешкодити українській логістиці. Це збільшило загрозу для міста Торецьк.

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